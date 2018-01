Guindos, el gran favorito para ser el nuevo vicepresidente del BCE: por ahora no tiene rival

CONFIANZA EN EL PP? JAJAJAJAJAJAJAJAJAJA NO ME HAGAN REIR

BARCENAS PRIMERO



BARCENAS ES MEJOR



Y SI NO,



GONZALEZ O GRANADOS



QUE SABEN GESTIONAR LA PASTA TAMBIEN



Y SI NO,



RATO LA RATA QUE LAS RATAS SABEN COMO BUSCAR EL GRANO,



Y SI NO,



CAMPS QUE ES TODO UN HACHA DEL TRAPICHEO



Y SI NO,



MONTORO, QUE SABE HACER QUE LOS PECECITOS SUBAN A LA SUPERFICIE..



EN FIN,



Y SI NO, RAJOY, QUE NO SABE NADA PERO SABE GUARDAR LOS SECRETOS Y LAS CONFIDENCIAS DE SU BANDA