Economía/Empresas.- El Gobierno autoriza la OPA de Atlantia a Abertis

"La oferta cumple los requisitos legales", asegura Méndez de Vigo

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

El Gobierno ha autorizado la OPA que ATLANTIA (AUTO.IT )tiene lanzada sobre ABERTIS (ABE.MC )por lo que a la transmisión de las autopistas de peaje que este grupo de concesiones explota se refiere.

"La oferta cumple los requisitos legales y las condiciones, con lo que el Gobierno ha autorizado la OPA", informó el ministro Portavoz, Iñigo Méndez de Vigo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

El Ejecutivo da así 'luz verde' a la oferta de la firma italiana apenas un mes después de que finalmente se aviniera a solicitar la autorización el pasado 21 de diciembre.

De esta forma, las dos compañías que pugnan por hacerse con Abertis tienen ya el 'visto bueno' administrativo, dado que ACS también logró la correspondiente autorización del Gobierno el pasado 28 de diciembre.

No obstante, estas autorizaciones se refieren al traspaso de las autopistas que Abertis gestiona en España, un total de 1.559 kilómetros, el 60% del total de las vías de peaje del país. La compañía opera vías de pago también en Francia, Italia, Brasil, Chile e India.

Los dos oferentes tienen aún pendiente el correspondiente 'visto bueno' del Ministerio de Energía por lo que al negocio de satélites se refiere. Abertis controla el operador Hispasat, si bien actualmente mantiene conversaciones con REE tendentes a su eventual venta.

La 'batalla' de OPAs por Abertis avanza así en el plano de las autorizaciones administrativas, mientras que en el estricto ámbito del mercado el proceso está actualmente pendiente de que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) autorice la oferta de ACS.

Esta autorización del supervisor está prevista para comienzos del próximo mes de febrero, una vez que el día 6 de ese mes se pronuncie la Dirección de Competencia de la UE.

Una vez la oferta de ACS se apruebe, arrancará el plazo de aceptación, que será único para las dos OPAs, y también el periodo en el que se pueden introducir mejoras en las ofertas. En este caso, Atlantia ya ha mostrado su disposición a realizarlas en la suya.

PENDIENTE DE LOS TRIBUNALES.

No obstante, la pugna por Abertis está también pendiente de los tribunales, de que tanto el Ministerio de Fomento como el de Energía decidan si finalmente recurren o no la decisión de la CNMV de ratificar la aprobación dada en octubre a la oferta de Atlantia, en contra de los requerimientos que estos Departamentos le remitieron para que la anulara por no haber solicitado entonces autorización del Gobierno.

En este sentido, el ministro de Economía, Luis de Guindos, manifestó este jueves su confianza en que este recurso no se registrará, al considerar que, toda vez que los dos ofertes ya han pedido permiso al Gobierno, "habrá una convergencia de planteamientos por parte de todos" los órganos administrativos implicados en el proceso.

La OPA de Atlantia es una operación valorada en unos 16.341 millones de euros, dado que ofrece 16,50 euros por cada acción de Abertis. De su lado, la oferta competidora del grupo que preside Florentino Pérez asciende a 18.600 millones, al ofrecer 18,76 euros por cada acción. Las dos contemplan acometer el 20% de la operación mediante un canje de acciones y conformar un 'gigante' mundial de las infraestructuras.

