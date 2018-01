330 43

El BCE alerta de que una guerra de divisas "es lo último" que el mundo necesita

26/01/2018 - 13:42

Una guerra de divisas "es lo último que el mundo necesita" en la actualidad, según ha advertido este viernes en Davos el representante francés en el directorio del Banco Central Europeo (BCE), Benoit Coeuré, considerado la mano derecha de Mario Draghi en la ejecutiva del instituto emisor de la eurozona.

"Lo último que el mundo necesita hoy es una guerra de divisas", ha subrayado el banquero galo durante su intervención en el Foro Económico Mundial que se celebra en la estación de esquí suiza de Davos, reforzando así el mensaje lanzado este jueves por el presidente del BCE, Mario Draghi, quien lanzó ayer veladas críticas a EEUU por los comentarios sobre el dólar de varios altos funcionarios.

En este sentido, Coeuré señaló que estás cuestiones deben discutirse en el seno del G-7 y del G-20, añadiendo que la volatilidad reciente del tipo de cambio "no ayuda" y advirtiendo de que en caso de que esto provoque consecuencias no deseadas por el banco central, como restricciones no buscadas de la política monetaria, la institución se replantearía su postura.

"Lo que queremos ver es que los tipos de cambio vengan reflejados por el mercado, reflejando diferentes condiciones financieras en diferentes lugares como reflejo de las diferentes partes del ciclo en que nos encontramos", añadió el directivo del BCE.

Por otro lado, Coeuré destacó la eficacia demostrada por la guía de política monetaria ofrecida por el BCE, aunque ha admitido que estas directrices "tendrán que evolucionar".

"El debate hasta ahora ha sido sobre cuándo debatir. Es algo más bien de metapolítica monetaria", dijo el banquero francés, recordando que estas directrices representan una declaración de intenciones por parte del BCE, pero no un compromiso.

