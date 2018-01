330 43

Los sindicatos piden a los empresarios no instalarse en la "avaricia empresarial" y subir más los salarios

26/01/2018 - 12:44

MADRID, 26 (SERVIMEDIA)

Los sindicatos CCOO y UGT reclamaron este viernes en el Fórum Europa que los empresarios no se instalen en la "avaricia" empresarial y cierren el acuerdo de negociación colectiva con una mayor subida salarial.

Durante su intervención en este acto informativo organizado por Nueva Economía Fórum, el responsable de CCOO en Madrid, Jaime Cedrún, consideró que "no es de recibo que no se pudiera firmar la revisión salarial de 2017 y no es de recibo que haya dificultades para 2018".

Cedrún se dirigió a los empresarios para decirles que "no os podéis instalar en la avaricia empresarial, hay que subir los salarios, es fundamental cerrar el acuerdo de negociación colectiva, lo necesita la economía española".

Por su parte, el responsable de UGT Madrid, Luis Miguel López Reillo, añadió que "es el momento de las personas, de que recuperen lo perdido en la crisis".

"Los españoles y españolas se han cansado ya de ver tanto rico, tanto beneficio y tanto recorte para ellos y están dispuestos a reclamar en la calle", dijo para citar una frase que suele pronunciar en los actos de movilización: "Si esto no se apaña, caña, caña, caña; y si esto no se arregla, leña, leña, leña".

Por su parte, los máximos responsables de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, fueron preguntados por la negociación salarial tras asistir al encuentro informativo.

Sordo señaló que la intención es "no estar en la negociación del Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) retransmitiendo" porque "creemos que esto va a dificultar la negociación". "Yo no quiero entrar en una de dimes y diretes sobre las propuestas salariales que cada uno plantee", señaló.

En su lugar, defendió la oferta de las centrales para subir los salarios un mínimo del 3,1% y establecer un salario mínimo en convenio de 1.000 euros y la definió de "novedosa", "ofensiva" y "de modernización de la negociación colectiva".

BRECHA SALARIAL DE GÉNERO

Preguntados sobre las declaraciones del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en las que decía que el Ejecutivo no tiene competencia para igualar los sueldos de hombres y mujeres, Sordo las consideró un "despropósito" y "una falta de sensibilidad preocupante cuando se ejerce la presidencia del Gobierno ante uno de los temas más sangrantes".

Mientras, Álvarez aseguró que el Gobierno tiene potestad para acabar "con esta impunidad que representa la brecha salarial en nuestro país".

Desde UGT Madrid, López Reillo opinó que "el señor Rajoy ya tenía que haber dimitido hace años" y consideró "lamentable que tengamos un presidente del Gobierno de estas características, que no se preocupe de la mitad de la población española que son las mujeres y diga que eso no toca ahora, muy lamentable".

Por su parte, su homólogo en CCOO aprovechó el acto, en el que se encontraba el presidente de la patronal madrileña, CEIM, Juan Pablo Lázaro, para emplazar a los empresarios a "dar la batalla en materia de igualdad".

26-ENE-18

