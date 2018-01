800 533

Los sindicatos piden un nuevo modelo productivo para acabar con la precariedad total

Madrid, 26 ene (EFE).- Los secretarios generales de UGT Madrid, Luis Miguel López Reillo, y de CCOO de Madrid, Jaime Cedrún, han coincidido hoy en exigir un "cambio" en el modelo productivo ante la "precariedad total" del empleo y el fenómeno de los "trabajadores pobres".

Así lo han manifestado durante un desayuno informativo de Forúm Europa al que han acudido diversos representantes políticos como la presidenta de la Comunidad, Cristina Cifuentes; el secretario general del PSOE-M, José Manuel Franco, y el delegado de Economía y Hacienda del Ayuntamiento, Jorge García Castaño, entre otros.

El secretario general de UGT Madrid ha asegurado que a pesar de de que la Encuesta de Población Activa (EPA) muestra un aumento en las contrataciones eso "no implica una salida de la crisis" porque los trabajos "son cada vez más precarios".

"Antes la mejor política social era el empleo pero ya no, porque tener trabajo no quiere decir que salgas de la pobreza y esto no pasaba desde el franquismo", ha reiterado.

Jornadas sin horario fijo, salarios "miseria", disponibilidad 24 horas o trabajo sumergido en la llamada economía colaborativa son algunas de las características de las "nuevas formas de explotación", ha asegurado Cedrún y ha recriminado a los empresarios "por instalarse en la avaricia".

Por ello, ha pedido un "cambio" para lograr que el crecimiento sea "sostenible" y así evitar que los jóvenes tengan que buscar empleo en otros países para "evitar la precariedad".

Dentro de ese cambio productivo, los sindicatos madrileños han pedido al Gobierno regional la creación de una Consejería de Industria y el incremento de la inversión en investigación y desarrollo.

UGT y Comisiones Obreras han abogado asimismo por perseguir el fraude el uso de las distintas fórmulas de contratación y han censurado que en la región solo existan 100 inspectores laborales.

Además, para atender a esos trabajadores precarios a quienes "marean" al enlazar contratos en diversas empresas los sindicatos han planificado puntos de información sociolaboral para asesorar desde el "territorio" y fomentar su organización con nuevas fórmulas; "solos no van a ningún sitio", ha explicado Cedrún.

En relación con las desigualdades laborales por cuestiones de género, ambos secretarios sindicales han coincidido en que se debe dar un "salto cualitativo" por la igualdad y han remarcado en la "obligatoriedad" de perseguir el acoso, la violencia y los niveles de desigualdad porque es "responsabilidad de toda la sociedad".

Asimismo, han asegurado que apoyarán con paros aún por definir la huelga feminista convocada el 8 de marzo y han recalcado que esta jornada marcará un "hito histórico" porque hay que acabar con el acoso laboral y sexual para "erradicar el terrorismo machista".

Desde los sindicatos, han criticado las actuaciones del Ministerio de Hacienda en relación a la regla de gasto ya que las instituciones que cuentan con superávit debería tener "capacidad para invertir en la creación de empleo sin la necesidad de dar ningún tipo de justificación".

"Se tiene que eliminar la regla de gasto" han reiterado y ha denunciado que en el Ayuntamiento de Madrid "hay una persecución" por parte del gabinete de Cristóbal Montoro.

Igualmente, los líderes de UGT y CCOO han criticado a la Comunidad de Madrid por hacer "regalos fiscales" al 1 % más rico, se han referido en relación con los impuesto de patrimonio y de sucesiones por las altas exenciones.

"Se está perdiendo mucho dinero en las arcas de la región" han recriminado y han añadido que "aquellos que han ganado dinero con la crisis" deberían hacer "un esfuerzo por combatir la pobreza".

"Si esto no se apaña, caña, caña, caña y si esto no se arregla, leña, leña, leña", ha espetado Reillo que ha anunciado movilizaciones si no funciona la negociación y ha considerado que en los últimos años los sindicatos han pisado poco la calle más allá de conflictos sectoriales.

Los sindicatos han pedido además recuperar el protagonismo de la negociación colectiva, lo que pasa por derogar las reformas laborales que han servido de "base" a la precariedad y acabar con las externalizaciones que permiten reducir los salarios imponiendo convenios de empresa y fórmulas como la de los falsos autónomos.

