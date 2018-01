330 43

Economía.- Energía insiste en regular la clausura de centrales, ya que "teme" que pueda haber cierres que suban la luz

Trabajará en el texto para adaptarlo a algunas de las sugerencias de la CNMC, aunque cree que tiene encaje legal

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

El Gobierno seguirá trabajando en sacar adelante la normativa para regular el cierre de las centrales de generación eléctrica ya que, a pesar del informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que rebate la propuesta de real decreto del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, cree que existe "un problema económico de fondo" que requiere una solución y "teme" que pueda haber cierres que suban los precios de la electricidad.

A este respecto, el Ministerio de Energía muestra su especial "preocupación" por el tema de las centrales nucleares, cuya renovación de la licencia de vida útil para el parque español hay que afrontar próximamente con Almaraz (2020) y posteriormente con Ascó I (2022), Ascó II (2025), Cofrentes (2024), Trillo (2027) y Vandellós II (2027), después de que el año pasado se decidiera el cierre de Garoña.

Fuentes del Ministerio advierten de que las dudas mostradas por los operadores de las centrales nucleares, especialmente Iberdrola, respecto a la posibilidad de no solicitar la renovación de estas licencias, representan una preocupación "desde el punto de vista económico y medioambiental". "A nosotros nos preocupan las nucleares y el impacto que tienen sobre el precio que pagan los consumidores", añadieron al respecto.

Así, defienden que después de 40 años invirtiendo en tecnología nuclear la decisión de su posible cierre "no puede ser solo el resultado de que mañana una operadora decida cerrar" y subrayan que la explotación de estas centrales puede tener interés para posibles operadores internacionales. "Es un tema de precio. A un precio adecuado y operarla a tres años es una inversión más que razonable", dijeron.

De esta manera, ven necesario que se regule el cierre de cualquier tipo de central de generación eléctrica incorporando, al actual motivo de garantizar la seguridad de suministro, las causas económicas y medioambientales.

VE URGENCIA, YA QUE ES UNA VENTANA DE OPORTUNIDAD PARA LOS OPERADORES.

Además, defienden la retroactividad de la normativa y la urgencia para aprobarla en el hecho de que la actual situación representa "una ventana de oportunidad" para que los operadores de las centrales tomen decisiones de cierre aprovechando la ausencia de una regulación que establezca estas normas.

El Ministerio, que considera que la CNMC coincide también en "el tema de fondo" de que no se debe seguir valorando los cierres de centrales solo basándose en la seguridad de suministro, trabajará así en concretar los parámetros para definir los ceses de las plantas.

A este respecto, abre la puerta en el texto a simplificar el tema del mecanismo de subasta para ceder la central a terceros en caso de que el titular no quiera continuar con su operación o a abordar la hibernación y los mecanismos de pagos por capacidad, aunque siempre desde el principio de "asegurar la seguridad de suministro y al mejor precio".

Por otra parte, no comparte la opinión del organismo regulador de que los nuevos criterios que quiere plantear Energía para el cierre de centrales introducen inseguridad jurídica, y considera que la propuesta de real decreto sí que tiene "enganche suficiente en la legalidad vigente".

SE AJUSTA A LA LEGALIDAD EUROPEA.

No obstante, insiste en que les gustaría que la normativa gozara del consenso político que el Gobierno ha buscado a lo largo del año pasado, aunque sin éxito, y, así, pudiera gozar del rango de ley.

En lo que se refiere al ámbito europeo, el Ministerio "no tiene ninguna duda" de que la normativa se ajusta también a la legalidad, ya que no consideran que pueda ser contraria al objetivo de la Propuesta de Reglamento relativo al mercado interior planteado en el conocido como 'Paquete de Invierno, según el cual, las normas del mercado deben permitir la entrada y salida de empresas de generación. "No es un valor sacrosanto, es un principio que hay que respetar", añaden al respecto.

