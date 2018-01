330 43

Empleo señala que la brecha salarial de género en españa está "en mínimos históricos"

25/01/2018 - 14:54

MADRID, 25 (SERVIMEDIA)

La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, aseguró este jueves que la brecha salarial de género en España se sitúa "en mínimos históricos" pero consideró que "tenemos que seguir avanzando en el diálogo social" para reducirla.

Durante su comparecencia en la Comisión de Empleo y Seguridad Social en el Congreso de los Diputados, la ministra destacó que desde el Gobierno se han presentado iniciativas para promover la igualdad salarial de género.

Entre estas citó mejorar la transparencia retributiva de hombres y mujeres a través de la incorporación de la obligación de las empresas de ofrecer la información desagregada por género sobre los salarios para puestos de trabajo similares, requerir a las empresas con más de 250 trabajadores para que realicen auditorías salariales con la periodicidad que se defina en sus planes de igualdad o ampliar a más compañías la obligación para realizar planes de igualdad.

Estas medidas, según la ministra, contribuirán a seguir reduciendo la brecha salarial en España. "No hay ninguna razón para que un hombre y una mujer en España por el mismo trabajo no cobren lo mismo, además no es legal", sentenció Báñez.

IGUALDAD SALARIAL DE GÉNERO

La ministra defendió que "el compromiso del Gobierno de Rajoy con la igualdad salarial es total" y está aportando resultados, situando la brecha salarial de género en "mínimos históricos" e incorporando cada día a más mujeres al mercado laboral.

En este sentido, indicó que entre 2012 y 2017 se realizaron 37.305 actuaciones por parte de la Inspección de Trabajo para la vigilancia efectiva de los salarios en las empresas entre mujeres y hombres, lo que supone casi un 8% más con respecto a las actuaciones que se hicieron en la etapa anterior socialista y un 60% de infracciones más.

La ministra volvió a incidir en que en el marco del diálogo social, Gobierno y agentes sociales continúan trabajando en ese "gran acuerdo por la conciliación" que aumente la corresponsabilidad.

"No es un tema que hay que hacer por decreto, hay que hacerlo con un gran acuerdo", afirmó la ministra, quien agregó que desde el Ejecutivo se seguirán impulsando nuevos incentivos para la incorporación de la mujer al trabajo, "reforzando y garantizando los derechos laborales de las mujeres".

FONDOS PARA EMPLO JOVEN Y FORMACIÓN

Por otra parte, la titular de Empleo explicó que en 2018 la dotación para España del programa operativo de empleo juvenil europeo se ha incrementado en 836 millones de euros, hasta sumar ya casi 3.200 millones de aportación para el programa de Garantía Juvenil en España.

Báñez explicó que en los próximos días, el Gobierno propondrá a los sindicatos y a los empresarios en el marco de la Mesa de Diálogo Social de Calidad en el Empleo nuevas medidas para mejorar la empleabilidad de los jóvenes a través de la mejora de la regulación del contrato para la formación y el aprendizaje en el marco de la formación dual.

La ministra precisó que esta mejora se centrará en ampliar la formación asociada a estos contratos a las necesidades que detecten en la negociación colectiva empresas y sectores.

En materia de formación, la ministra también explicó que desde el departamento que dirige se está trabajando en implantar la cuenta formación a lo largo de la presente legislatura y se va a crear una nueva herramienta digital en el marco del diálogo social con las comunidades autónomas para que los trabajadores estén informados constantemente sobre la oferta formativa.

Por otro lado, en el marco del debate global que se está dando promovido por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre el empleo del futuro, Báñez explicó que España se ha comprometido a elaborar un libro blanco sobre el futuro del trabajo.

La ministra subrayó que todas estas actuaciones persiguen el "primer gran objetivo" del Ejecutivo en empleo y es "seguir manteniendo ese intenso ritmo de creación de empleo" y hacerlo "sin estropear lo que funciona" pero incrementando el nivel de calidad del empleo.

