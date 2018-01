Dancausa afirma que el tamaño de bankinter es "bueno y suficiente" y no tienen compras en el "radar"

330 43

La consejera delegada de BANKINTER (BKT.MC ) María Dolores Dancausa, afirmó este jueves que el tamaño del banco es "suficiente y bueno" y que no tienen "ninguna" compra de otra entidad "en el radar".

Así lo indicó en la rueda de prensa de presentación de resultados 2017, ejercicio en que el banco registró un beneficio neto récord de 495,2 millones de euros en 2017, lo que supone un aumento del 1% en comparación con el año anterior (490,1 millones).

Dancausa explicó que 2017 fue un año "muy bueno para el banco" y que la entidad cuenta con los "mimbres" para que 2018 también lo sea.

Se mostró confiada en poder tener cierre de 2018 un "beneficio mayor que el año anterior", pues el objetivo es que "cada año tiene que ser mejor que el anterior" y ganar dinero "de forma recurrente y sostenida".

En todo caso, reconoció que es un "momento de importantes presiones regulatorias". En este sentido, apuntó presiones en ingresos, gastos, en los tribunales, por revolución tecnológica, en ciberseguridad e "incertidumbre política que pueda venir de Cataluña".

"Las presiones las conocemos, pero estamos preparados", dijo la consejera delegada de Bankinter, quien subrayó que "el banco tiene fortaleza porque no estamos sobredimensionados ni plantilla ni en oficinas".

Así, destacó que "tenemos una dimensión lo suficientemente grandes para poder abordar proyectos de desarrollo que necesitamos" y "lo suficientemente para ser ágiles y responder con rapidez a los cambios del entorno". "El tamaño es suficiente y bueno", aseguró.

Respecto a si el grupo tiene intención de comprar alguna entidad, comentó que no lo tienen "pensado" en este momento. "No tenemos ninguna en el radar", apuntó, para asegurar que 2018 será un "año de madurez de Bankinter Portugal" y que estarán "muy centrados en este país, que nos está dando alegrías y queremos consolidarlo".

En este sentido, expuso que no tienen intención de comprar nada más por ahora en Portugal ni están "interesados" en el negocio de Deutsche Bank en país luso, como tampoco se plantean compras en otros países europeos.

Dancausa consideró que la consolidación del sector financiero en España "está terminada", y que lo puede quedar son "flecos". De esta manera, "no veo ninguna fusión más" en España y "nosotros no lo estamos contemplando". También aseguró que "no hay riesgo de oligopolio" en España.

Mientras, sobre operaciones transfronterizas, comentó que éstas "pueden ser, no es de descartar que esto pase", ya que, además, los supervisores animan a ello.

CAJEROS

Por otra parte, explicó que la entidad está "a punto" de firmar un acuerdo sobre los cajeros a los que acceden sus clientes, aunque prefirió no dar detalles del mismo.

Sí comentó la consejera delegada de Bankinter que la entidad va a disponer de "muchos más cajeros" de los que tiene ahora.

