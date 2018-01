330 43

Dancausa (Bankinter) no ve espacio para más fusiones de bancos en España, pero no descarta transfronterizas

25/01/2018 - 12:27

La consejera delegada de Bankinter, María Dolores Dancausa, ha afirmado que, tras la integración de Popular en Santander y de Banco Mare Nostrum (BMN) en Bankia, "ya no queda mucho espacio para mayores fusiones" en España, si bien ha señalado que no se puede descartar que haya integraciones transfronterizas.

"La consolidación del sector está terminada, otra cosa es que queden flecos", ha señalado Dancausa durante la presentación de los resultados de la entidad correspondientes al ejercicio 2017, periodo en el que la entidad obtuvo un beneficio récord de 495,2 millones de euros en 2017, lo que supone un incremento del 1% respecto al ejercicio anterior.

La primera ejecutiva no ve a corto plazo "ninguna fusión más" después de que en España se haya pasado de sesenta a doce entidades supervisadas por el Banco Central Europeo (BCE) y ha añadido que, "desde luego", Bankinter no las está contemplando. "Otra cosa son las fusiones transfronterizas. No hay que descartar que esto pase", ha apuntado.

Dancausa ha rechazado que exista un "riesgo de oligopolio" en el panorama actual de los bancos del país y ha insistido en que "la competencia entre las entidades es enorme", teniendo en cuenta que pueden aparecer más, dado que ya no existe la "barrera de las oficinas". "No veo riesgo de oligopolio ni mucho menos", ha repetido.

En cuanto a nuevas adquisiciones, la primera ejecutiva de Bankinter ha señalado que no tienen pensado acometer más compras, dado que la entidad se encuentra actualmente centrada en la "madurez" del negocio que adquirió a Barclays en 2016 en Portugal.

