La matriculación se vuelve un impuesto inútil: tres de cada cuatro coches que se venden no lo pagan

Se venden 200.000 coches más que en 2008...

...pero el impuesto recauda una tercera parte

Coches menos contaminantes, impuesto sin actualizar...

Tres de cada cuatro coches que se vendieron en España el año pasado estuvieron exentos de pagar el Impuesto de Matriculación. Según los datos de la Agencia Tributaria, se registraron más de 1,27 millones de automóviles en 2016, de los que 954.931 quedaron exentos de pagar este tributo por emitir menos de 120 gramos de CO2 por kilómetro.

El esfuerzo de las marcas por fabricar coches menos contaminantes no se ha visto acompañado por modificaciones en el tributo, que se ha quedado desfasado. El año pasado, el Gobierno abrió la puerta a rebajar el mínimo exento a 90 gramos de CO2 por kilómetro, lo que haría que más de la mitad de los vehículos que ahora esquivan el impuesto tuvieran que pagar. No obstante, esa medida no pasó de la fase de estudio, lo que permitió a la mayoría de los compradores de coches evitar pagarlo.

Los coches que emiten entre 120 y 160 gramos de CO2 por kilómetro pagan un tipo del 4,75% en la Península y Baleares y del 3,75% en Canarias, lo que se traduce en una cuota media de 974 euros. Los vehículos con unas emisiones de entre 160 y 200 gramos de CO2 por kilómetro pagan un tipo del 9,75% en Península y Baleares y un punto menos en Canarias, con una cuota media de 2.403 euros. Finalmente, los coches que emiten más de 200 gramos de CO2 por kilómetro tributan al 14,75% en Península y Baleares (13,75% en Canarias), pagando de media 2.714 euros por vehículo.

Esta situación ha hecho que cada vez menos coches tributen por Matriculación. Mientras que en 2008 sólo el 21% de los vehículos vendidos esquivaban el impuesto, en los dos últimos años son más del 75% los que lo han evitado.

De ahí que aunque se vendan 200.000 coches más que entonces al año (1,27 millones de 2017 frente a los 1,07 de 2008), la recaudación del impuesto es ahora tres veces menor. Mientras que en 2008 las arcas autonómicas se llenaban con 1.077 millones de euros procedentes del Impuesto de Matriculación, el año pasado las quince comunidades autónomas de régimen común ingresaron 390 millones, un 63% menos.

Aproximadamente, el impuesto recauda ahora 100 millones de euros menos de los que ingresaba en el año 2011, sólo que en el año 2011 las ventas de coches eran medio millón menores a las de ahora, lo que muestra la descompensación entre la evolución alcista de las ventas y el descenso de los ingresos por Matriculación.

Según Hacienda, la cuota media por matriculación subió en 2017 por primera vez tras una década de descensos. No obstante, los 307 euros de media abonados son un 70% menos que lo más de 1.000 euros por vehículo que se pagaban en 2008. La producción de coches menos contaminantes y la compra de vehículos más baratos ha provocado este descenso en la cuota media.

España es uno de los países que menos recauda por impuestos medioambientales. Según los datos de la Comisión Europea, apenas ingresa el equivalente al 1,9% de su Producto Interior Bruto (PIB) por este tipo de tributos. Sólo Lituania (1,8% del PIB) recauda menos. La media europea está en el 2,5% del PIB y algunos países de nuestro entorno, como Italia o Grecia reciben el equivalente al 3,4% y 3,7%, respectivamente, de su PIB a través de impuestos medioambientales.

PUBLICIDAD