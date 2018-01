330 43

USO dice que la EPA da "algunas buenas noticias", pero muestra también las carencias del mercado laboral

25/01/2018 - 11:56

En este sentido, USO denuncia que más de ocho millones de contratos que se firman en España no llegan al mes de duración y casi seis no llegan ni siquiera una semana. "Los empleos temporales creados son la suma de decenas de contratos para una misma persona, que a veces no llega a trabajar en total ni siquiera un trimestre al año", critica el sindicato.

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

Unión Sindical Obrera (USO) ha señalado este jueves que la Encuesta de Población Activa (EPA) del cuarto trimestre de 2017 "deja algunas buenas noticias", como la reducción del paro anual, aunque muestra también las carencias del mercado laboral español, entre ellas su "temporalidad crónica".

Asimismo, USO recuerda que aunque el conjunto del año 2017 fue positivo en ocupación y reducción del paro, los datos del cuarto trimestre reflejan que el empleo "va a la baja y se sigue precarizando".

El sindicato también advierte de la "feminización del desempleo", del paro juvenil y de los más de 1,2 millones de hogares que tienen a todos sus miembros en paro. "Son hogares en situación dramática, al borde de la pobreza extrema, de la exclusión social y de la posibilidad de reengancharse a un mercado laboral que los ha expulsado", apunta la responsable de Comunicación de USo, Laura Estévez.

