Los sindicatos plantearán al gobierno y a la patronal hacer públicos los salarios en españa

25/01/2018 - 10:02

MADRID, 25 (SERVIMEDIA)

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, explicó este jueves que junto a CCOO plantearán a las patronales CEOE y Cepyme y al Gobierno que sea obligatorio hacer públicos los salarios que las empresas pagan a los trabajadores en España.

En una entrevista en TVE recogida por Servimedia, el líder de UGT afirmó que "tiene que haber una ley que obligue a las empresas" a publicar los salarios que pagan a sus trabajadores. "Lo vamos a plantear a las patronales", dijo Álvarez, quien añadió que el próximo lunes CCOO y UGT también trasladarán esta propuesta al Gobierno.

El responsable sindical fue preguntado por las palabras del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, con las que explicaba que no es competencia del Gobierno igualar los salarios de hombres y mujeres.

Álvarez consideró que "es evidente que la legislación vigente no es suficiente porque si no, no arrastraríamos esta situación endémica", en referencia a la brecha salarial de género.

"El presidente del Gobierno puede no contestar pero la Constitución proclama la igualdad y eso quiere decir que el Estado ponga en marcha leyes", opinó. Además, añadió que "el movimiento de igualdad que está recorriendo nuestro país es una ola imparable".

