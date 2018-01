El paro bajó en 471.100 personas en 2017, hasta niveles de 2008, y se crearon 490.300 empleos

El parao lo miden como lo miden, y puede sea el del 2008 non nuevas mediciones. No cuentan ni lo que estan de curso, no ciertos parados que no salen en las listas y son muchos.



Pero lo que faltan son 3.000.000 si al menos 3 millones de cotizantes, por eso no podemos estar a niveles del 2008. hasta que no haya 21 millones de cotizantes seguiremos en crisis.