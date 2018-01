CCOO y UGT piden un sueldo mínimo de 1.000 euros y alzas de más del 3%

Vosotros, me refiero a los sindicalistas que vivís en una burbuja la cual sabéis no va a explotar, sois unos verdaderos h…. de p….., todo a cuenta de desarrollar vuestra misión en empresas grandes, funcionarios y, banca. Las PYMES y medianas empresas que se apañen como puedan. Para que no se vea tanto despropósito lanzáis que se suba el salario mínimo y creéis que ya con eso ya habéis cumplido. Mejor que luchéis por más reformas laborales, en todos los aspectos y para todos, contratos en prácticas a, tiempo parcial y, todo eso. Y que alguna vez os acordéis de los jubilados pero, eso NO, no hay votos no hay cuotas, esos mejor que se mueran. Con los funcionarios no hacéis lo mismo hay miles de votos. Y saber que llegarais a mayores y os pasara lo mismo o ¿Antes ya habéis echo caja? ¡Seguro!.