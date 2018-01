330 43

La CNMV recomienda a los minoristas no comprar bitcoins

24/01/2018 - 16:33

El presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Sebastián Albella, ha afirmado que el supervisor recomienda a los inversores minoristas no adquirir bitcoins y ha puesto el acento en que las plataformas que comercializan criptomonedas no están reguladas.

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

"La CNMV recomienda no comprar bitcoins a inversores minoristas", ha afirmado el presidente del supervisor durante su intervención en el Foro ABC-Deloitte, en el que se ha mostrado "preocupado" por este tema y ha manifestado que el interés del supervisor es proteger a los inversores.

La preocupación del supervisor "es de protección de los inversores", dado que los consumidores están invirtiendo de modo "desordenado", ha apuntado Albella, quien ha insistido en que la CNMV no está en contra de las nuevas tecnologías aplicadas al sector financiero ni de las monedas virtuales, que son "un fenómeno muy interesante".

El aviso de la CNMV se suma al realizado esta misma semana por el gobernador del Banco de España, Luis María Linde, cuando advirtió de que las criptomonedas, como el 'bitcoin', son activos con un "enorme riesgo" dada su elevada volatilidad.

Linde también incidió en que las criptomonedas no son divisas o monedas, sino activos, y recordó que no ofrecen interés, rentabilidad o un plazo de amortización. "Las criptomonedas no son monedas, son activos de enorme riesgo. No hay más que ver cómo sube y cómo baja (su cotización)", subrayó.

El Banco de España y la CNMV han creado un grupo de trabajo para avanzar conjuntamente en la supervisión de este tipo de activos.

