China puede y responderá a los aranceles de Trump: Boeing, Apple y GM, entre los objetivos de Pekín

Pués que se ate el dedo el espabilado, porque un mercado con un potencial de 1.300 millones de consumidores es para pensar lo que se dice y lo que se hace. Aunque está claro que no todos los chinos tienen el poder adquisitivo como consumidores de USA, pero tampoco todos los norteamericanos tieenen poder adquisitivo para consumir determinados productos que no tiene USA o son infinitamente inferiores en clidad, como el jamón 5 bellotas o el aceite virgen extra, arrimando el ascua a nuestra sardina. Por poner un ejemplo. No se puede vivir en una burbuja.