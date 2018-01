330 43

Los funcionarios del estado convocan movilizaciones por la subida salarial y el incremento de plantilla

24/01/2018 - 11:19

MADRID, 24 (SERVIMEDIA)

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) convocó este miércoles movilizaciones de funcionarios del Estado en enero y febrero para exigir una subida salarial que les permita recuperar el poder adquisitivo perdido durante la crisis, así como una equiparación de sueldos respecto a los empleados públicos del resto de administraciones.

En rueda de prensa, el presidente de CSIF, Miguel Borra, anunció la celebración de concentraciones en toda España el 31 de enero, así como una "gran manifestación" en Madrid el 24 de febrero.

Esta convocatoria de movilizaciones llega tras la reunión que ayer mantuvo el propio Borra con el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, y la secretaria de Estado de Función Pública, Elena Collado. En dicha reunión, el ministro trasladó al sindicato una oferta de subida salarial de hasta el 8% en tres años, con una parte fija del 5,25% y otra vinculada a los objetivos de crecimiento del PIB y reducción del déficit. La parte fija se repartiría con un 1,5% en 2018, un 1,75% en 2019 y un 2% en 2020.

Tras la reunión, Borra ya valoró la oferta como "muy escasa", además de señalar que es la misma que Hacienda les proponía el pasado junio. En la misma línea, este miércoles Borra señaló su "más absoluto rechazo" a la propuesta y dijo que si Montoro hubiera hecho una oferta mejor que la de junio, quizás no habrían convocado las movilizaciones.

En este mismo sentido, el presidente de CSIF aseguró que "hay margen para la negociación" pero que si el Gobierno "no mueve ficha y no hay mejoras sustanciales", después de la manifestación del 24 de febrero se sentarán con el resto de organizaciones sindicales y no descartan ninguna posibilidad de movilización.

En cuanto a las reivindicaciones salariales, el sindicato también pide que, al igual que se va a hacer con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, se equiparen los salarios de los empleados públicos de la Administración General del Estado con los del resto de administraciones, al considerar que los salarios de los primeros son "muy inferiores". Con ese objetivo, reclaman al Gobierno que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) incluyan fondos adicionales por 600 millones de euros para los próximos tres años.

En lo que respecta a las movilizaciones del 31 de enero, el sindicato informó de que se realizarán delante de las subdelegaciones del Gobierno y que en Madrid tendrá lugar en Nuevos Ministerios, mientras que la manifestación del 24 de febrero concluirá ante el Ministerio de Hacienda.

REPOSICIÓN DE PLANTILLAS

Otra de las principales peticiones del sindicato de funcionarios es una tasa de reposición del 100% "para que desde ya evitemos perder más empleados públicos". En este sentido, Borra recordó que en 2010 había más de 241.000 empleados públicos y que en la actualidad hay alrededor de 202.000. "Hay provincias que no llegan a los 500 empleados públicos del Estado", añadió Borra, para también explicar que la plantilla está "extraordinariamente envejecida", con el 65% de la plantilla por encima de los 50 años.

"Además de los salarios, nos preocupan mucho las plantillas, la calidad de los servicios que damos a los funcionarios y situar a la Administración Pública en el siglo XXI", añadió Borra a este respecto.

Por ello, también reclaman al Ministerio un plan de empleo de choque para aquellos ámbitos "que son deficitarios, como las comisarías, las oficinas de DNI, la Dirección General de Tráfico (DGT), el Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE) o la Seguridad Social".

Además, también piden al Gobierno que se permita a las administraciones que así lo acuerden con sus sindicatos implantar la jornada de 35 horas semanales.

(SERVIMEDIA)

24-ENE-18

IPS/caa

PUBLICIDAD