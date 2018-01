Rajoy garantiza que habrá nuevos Presupuestos y niega tener un 'plan B'

Cuando dice esto es que no habrá nuevos PGE para el 2018 y se prorrogarán los de 2017. Al mismo tiempo lanzan globos sonda como lo del nuevo método de cálculo de las pensiones o la subida de sueldo de los funcionarios. Está claro que quieren asegurarse los votos de ambos colectivos aunque sea a costa del dinero de todos. Si eso no es populismo que venga Dios y lo vea. Este PP está condenado a desaparecer en cuanto pierda el poder , lo cual no es fácil porque la izda no suma.