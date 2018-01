330 43

Vértice 360º vuelve a cotizar este miércoles tras casi cuatro años suspendida

24/01/2018 - 8:36

La compañía reconoce un "alto riesgo" de que el precio de la acción sea "sustancialmente menor" al registrado antes de la suspensión

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

Las acciones de Vertice 360º volverán a cotizar este miércoles después que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) haya decidido levantar la suspensión cautelar de la negociación adoptada en abril de 2014 tras solicitar la sociedad la declaración de concurso voluntario de acreedores.

En concreto, la suspensión cautelar de la negociación en el Sistema de Interconexión Bursátil de las acciones de Vértice 360 u otros valores que den derecho a su suscripción o adquisición se levantará a las 08.30 horas de este miércoles.

En su comunicado, la CNMV incide en la "especial situación de la compañía", por lo que llama la atención de los inversores sobre la información contenida en un documento publicado este viernes por la compañía respondiendo a varias cuestiones del supervisor, así como en los hechos relevantes publicados en los últimos meses.

En ellos, los inversores encontrarán información tanto sobre el plan de pagos presentado por la compañía e incluido en la propuesta de convenio como de la evolución experimentada por la situación financiera, patrimonial y de sus negocios. También conocerán las principales circunstancias acontecidas desde que se declaró la situación de concurso de la sociedad hasta la aprobación del convenio de acreedores.

Asimismo, se explica la situación financiera y patrimonial actual de la empresa y las perspectivas futuras correspondientes a los próximos dos ejercicios, así como las características de las ampliaciones de capital pendientes de ser ejecutadas y la composición accionarial tras su ejecución.

La CNMV también detalla que entre los riesgos a los que la sociedad reconoce que se enfrenta se incluyen el de entrar en liquidación, el hecho de que está en supuesto de causa de disolución, el de no obtención de los fondos necesarios para garantizar su viabilidad financiera, el de no cumplimiento del plan de negocio, el de riesgo de liquidez, los asociados al sector audiovisual, los relacionados con la estructura accionarial de la sociedad y los ligados a sus acciones.

COTIZACIÓN A LA BAJA.

En el documento publicado este viernes, Vértice 360º reconoce que existe un "alto riesgo" de que los precios de cotización tras el levantamiento de la suspensión "sean sustancialmente menores a los existentes antes de la suspensión", por lo que considera que los accionistas "deben valorar la situación real de Vértice antes de tomar sus decisiones de inversión".

Asimismo, incide en que el hecho de que las acciones de la sociedad vuelvan a cotizar no significa que haya un mercado líquido para ellas. "En este caso, los accionistas no podrían vender fácilmente en el mercado sus acciones de no haber compradores dispuestos a adquirirlas", agrega.

Por otro lado, recuerda que en los últimos meses se han llevado a cabo determinadas transacciones sobre acciones de la sociedad, entre las que destaca la adquisición por Squirrel de un 25,2414% del capital social de la sociedad a Grupo Ezentis en mayo de 2016. No obstante, añade que ninguna de ellas aporta una referencia de precio representativa.

El último valor de cotización antes de la suspensión de 15 de abril de 2014 fue de 0,044 euros. En consecuencia, remarca que la última referencia de capitalización bursátil de la sociedad, considerandolas 337.535.058 acciones que componían el capital social de la sociedad en el momento en que se suspendió la cotización, es de 14,85 millones de euros.

El pasado mes de octubre, el consejo de administración de Vértice 360º aprobó el nuevo plan de negocio de la compañía, que contempla la reestructuración del grupo societario tras la aprobación el convenio con los acreedores en el marco del concurso voluntario solicitado por la compañía en 2014.

La compañía acordó con sus acreedores una quita del 95% en el convenio para la deuda ordinaria y subordinada, cuyo importe asciende a 26,82 millones de euros, y fijo un plan de pagos que contempla el abono de la deuda subordinada de 1,34 millones de euros que mantienen las sociedades de la compañía sujetas a convenio una vez aplicada la quita.

Esta plan va acompañado de una "operación acordeón", que consiste en una reducción y ampliación de capital simultáneas para compensar las pérdidas registradas en los últimos ejercicios y seguir operando, que fue respaldado por la junta general de accionistas. Tras la consumación de la recapitalización, Squirrel adquirirá una participación de control en Vértice, que puede oscilar entre un 53,7554% y un 90,5809%.

PUBLICIDAD