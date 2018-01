330 43

Economía.- KPMG canaliza toda la información del Foro de Davos a través de Twitter en un solo espacio

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

KPMG pondrá a disposición de los usuarios de Internet la plataforma 'weflive.com' por séptimo año consecutivo para seguir en tiempo real los temas que se debatan en el Foro Económico Mundial, que se celebra en Davos (Suiza), hasta el próximo viernes 26 de enero, informó la firma en un comunicado.

En concreto, esta plataforma centralizará las conversaciones en TWITTER ( )de los medios de comunicación y asistentes al foro, así como los comentarios de todos los usuarios que quieran participar, para lo cual tendrán que incluir el hashtag #WEF o #Davos en sus tuits.

Además, este espacio incorpora este año tres novedades: cada país tendrá una página con información de contexto y datos acerca de la conversación en dicho país; un chat que emplea inteligencia artificial como motor de respuesta para ayudar a los usuarios a estar actualizado; y la posibilidad de subir vídeos como 'stories'.

Esta herramienta se consolidó el año pasado como la más dominante en el citado evento mundial, por lo que ha sido reconocida con varios galardones, como el reconocimiento de Twitter como 'best practice' o 'International Accounting Bulletin Award' en la categoría 'Social Media Champion of the Year'.



