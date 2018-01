330 43

Economía.- Los Veintiocho sólo publicarán las promesas de países para salir de la lista negra si tienen su permiso

BRUSELAS, 23 (EUROPA PRESS)

Los compromisos asumidos por terceros países con la Unión Europea no serán públicos salvo que estos estados den permiso a los los ministros de Economía y Finanzas del bloque comunitario para publicarlos, según ha explicado este martes el titular de Finanzas de Bulgaria, Vladislav Goranov, que este semestre ostenta la presidencia de turno de la UE.

"Este proceso, para ser más creíble, debe ser suficientemente transparente, pero pienso que sin el permiso de las respectivas jurisdicciones que han asumido estos compromisos sería injusto revelarlos porque les hemos pedido cambios específicos sin decirles que serán revelados", ha dicho en una rueda de prensa.

"Recomendaremos al grupo de trabajo que contacte con los países que hemos reclasificado hoy (por el martes) y que pida permiso para que esta información sea pública", ha añadido Goranov.

Los Veintiocho han formalizado este martes la salida de Panamá, Corea del Sur, Emiratos Arabes Unidos, Barbados, Granada, Macao, Mongolia y Túnez de la lista "negra" de paraísos fiscales y su paso a la lista "gris", que está ya compuesta por 55 jurisdicciones que han prometido modificar sus sistemas fiscales para adecuarlos este año a los estándares internacionales y europeos.

Sin embargo, el comisario de Asuntos Económicos y Monetarios, Pierre Moscovici, ha pedido en varias ocasiones que las cartas con estas promesas sean públicas para conseguir un mayor "control democrático". El vicepresidente del Ejecutivo comunitario para el Euro, Valdis Dombrovskis, ha repetido esta petición durante la conferencia de prensa de este martes.

El ministro búlgaro ha afirmado que "es bueno tener publicidad y transparencia" en el proceso, al tiempo que ha garantizado que los países de la lista "gris" serán examinados para asegurar que adoptan los compromisos que han adquirido.

"La tarea principal ahora es asegurar que estas jurisdicciones implementan los esfuerzos a los que se han comprometido en el curso de 2018", ha señalado Goranov, quien ha subrayado que la lista "funciona" porque su objetivo es que "los paraísos fiscales y los esquemas off shore sean pronto cosa del pasado".

ESPAÑA, A FAVOR DE QUE LAS PROMESAS SEAN PUBLICAS

Por su parte, el ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos, ha indicado que el hecho de sacar a países de la lista "negra" no debe "preocupar" porque es "una señal clara de que se están haciendo esfuerzos". "Los países saben perfectamente que a través de pasar de una lista a otra tienen que asumir una serie de compromisos y si los implementan, bienvenido sea. Cuantos menos haya en la lista negra, mejor", ha defendido.

De Guindos, además, se ha mostrado a favor de que los compromisos de loas jurisdicciones que han pasado a la lista "gris" sean públicos, al igual que su homólogo francés, Bruno Le Maire, que se ha pronunciado de esta manera a su llegada a la reunión.

Con respecto a la posibilidad de acordar sanciones contra los países que se encuentren en la lista "negra", el ministro español ha dicho que España "no está en contra" pero es necesario analizarlo y ver si hay "capacidad". "Lo que no se puede hacer es anunciar sanciones y después no tener capacidad para aplicarlas", ha apuntado.

