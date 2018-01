De Guindos cree que la UE puede lograr un acuerdo sobre la unión bancaria "en dos o tres meses"

PARA SEVILLO



Debo ser muy ignorante porque no se a quien hay que votar en las próximas elecciones, y Ud. lo dice con tanta seguridad que parece no cupiera duda



No se si se esta refiriendo al psoe o podemos, pero si te refieres a alguno de estos dos, yo digo, que Dios nos asista



Si te refieres a ciudadanos y consiguieran gobernar, siento adelantarte que te decepcionarán y que serán mas de lo de siempre, creo que son una mezcla ideológica de un partido que pretende ser de centro con un fuerte discurso socio económico de izquierdas y que detrás no hay nada o muy poco



El partido popular con el Sr. Rajoy al frente ha demostrado sobradamente (se que muchos no estarán de acuerdo en esto, pero yo lo pienso con toda convicción) ser muy parecido a Zapatero, osea un político mediocre sin el mas mínimo talento, un gran incompetente que de no haber sido por el BCE hace tiempo que estaría donde mas beneficio aporta a España, que es en su casa



En fin si es Ud. tan amable de aclararme esta duda se lo agradeceré