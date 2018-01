La reforma fiscal de Trump provoca un diluvio de aumentos salariales en EEUU

Ahora subirá la inflación y subidas en tipos de interés, lo que le den de mas en sueldo se lo comerán los gastos de hipotecas y prestamos varios amen de que todo se pondrá mas caro, eso para los que tengan salario, para los que no al no recaudar no tendrán ni sanidad ni educación, pero visto lo que votan quien necesita educación ajajajajaj