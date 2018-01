330 43

Be live hotels invierte seis millones para renovar dos de sus establecimientos en canarias

23/01/2018 - 11:58

MADRID, 23 (SERVIMEDIA)

Be Live Hotels, la cadena hotelera del grupo Globalia, acaba de finalizar las obras de modernización de dos de sus establecimientos ubicados en Tenerife, el Be Live Experience La Niña y el Be Live Experience Orotava, con una inversión de seis millones de euros.

El Be Live Experience La Niña, de categoría 4 estrellas, está ubicado en Costa Adeje, al sur de Tenerife. Es un establecimiento de perfil vacacional cuyas 226 habitaciones han experimentado una renovación integral.

También se ha procedido a la reforma de otras áreas, como la recepción, el lobby bar, el restaurante buffet, el bar piscina o el miniclub, entre otras. Además, los clientes podrán disfrutar de un nuevo espacio gastronómico gracias a la construcción de un restaurante a la carta.

Por su parte, el Be Live Experience Orotava ha experimentado también una modernización completa de todas sus habitaciones, 225 en total. Este establecimiento 4 estrellas, de perfil vacacional y de negocios, está situado en Puerto de la Cruz.

Gracias a la inversión llevada a cabo, cuenta con nuevos espacios, como un gimnasio o un moderno bar piscina. Además, han sido reformadas otras áreas, como la recepción, la zona de animación nocturna o el restaurante buffet.

