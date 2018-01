Holanda revoluciona la agricultura: exporta más alimentos que España y Francia juntas con métodos sostenibles

Aqui en Valencia ya no pueden hacer practicamente nada y no es por la calidad del producto y por el coste de producción tampoco ya que esta todo muy mecanizado,



es porque cuesta mas recoger las patatas sobre como digo estar mecanizado que el precio que se le paga al agricultor y las pasan de rotovator antes de recogerlas, las sandiasya no las cogen todas solo las bonitas y de tamaño regulas y que no esten marcadas en la piel, se quedan mas de la mitad en el campo por lo que el coste de producción ya supera a los beneficios, las naranjas otro tanto, los caquis llevan dos años mal y este practicamente en caida casi libre, tomates ya ni hacen, no hay ningun agricultor que quiera que su hijo le siga en el trabajo, cualquier cosa mejor, el agricultor mas joven ya pasa de 45 años y los campos se estan perdiendo a la carrera por abandono de actividad, no se entiende hay algo mas detras de estas cosas, porque a calidad de producto seguro que no nos ganan.