330 43

Economía.- Bruselas investiga las ayudas de Polonia a una empresa de trenes regionales

BRUSELAS, 23 (EUROPA PRESS)

La Comisión Europea ha anunciado este martes la apertura de una investigación en profundidad sobre las ayudas de Polonia para reestructurar la empresa de trenes regionales del país, al sospechar que esta compañía ya se benefició de ayudas de Estado en el pasado mientras que las normas europeas sólo lo permiten una vez cada diez años.

Varsovia notificó el plan de reestructuración a Bruselas en septiembre de 2015. El esquema prevé conceder a la empresa Przewozy Regionalne (Ferrocarriles Regionales Polacos) ayudas por valor de 770 millones de zlotis (181 millones de euros).

Sin embargo, la legislación europea únicamente permite que las sociedades en dificultades reciban ayudas públicas en una ocasión durante un periodo de diez años, con el objetivo de evitar que las empresas dependan de la financiación estatal en lugar de mejorar su rendimiento y competencia.

En un análisis preliminar, el Ejecutivo comunitario ha detectado que esta compañía ya recibió financiación pública en el pasado. En la investigación abierta este martes, Bruselas examinará si el apoyo concedido en el pasado puede ser considerado como ayudas para la reestructuración de la empresa, si Polonia ha ofrecido medidas adecuadas para "aliviar" las distorsiones a la competencia que causará el plan y si la sociedad ha contribuido a los costes de la reestructuración con sus propios recursos.

"Ferrocarriles Regionales Polacos ya se ha beneficiado de apoyo estatal en el pasado. Necesitamos analizar si la ayuda recibida es compatible con las normas comunitarias sobre ayudas de Estado y asegurarnos de que las ayudas públicas no conducen a una distorsión de la competencia en este mercado", ha expresado la comisaria de Competencia, Margrethe Vestager,

La Comisión Europea investigará ahora si sus sospechas iniciales son ciertas o no. No obstante, ha advertido de que la apertura de la investigación no prejuzga el resultado final de la misma, así como que da la oportunidad a terceras partes a presentar comentarios en el proceso.

PUBLICIDAD