Hacienda pone el foco en el bitcoin: investigará la incidencia de monederos virtuales y transferencias instantáneas

Comparar los impuestos con el robo, es como comparar la carcel con el secuestro. El impuesto es legal, la legalidad en las sociedades democráticas son la voluntad general plasmada en leyes. Por tanto, si hay impuestos es porque la mayoría lo decide. Pero al margen de ser el impuesto legal y el robo ilegal, el impuesto es moral y el robo no. El impuesto es la base del Estado, y sin Estado solo hay barbarie, por tanto los que no quieren impuestos no quieren Estado y prefieren la barbarie. Otro debate es cuantos impuestos hay que pagar, quien tiene que pagarlos, en que cantidad y a que se destinan. Pero lo que es incuestionable es que los impuestos tienen que existir en una sociedad civilizada, existen en todo el mundo y seguirán existiendo. Salvo que prefiramos volver a la tribu (que también tiene sus ventajas).



Que se controle el Bitcoin es positivo, pues no sería justo que por invertir en Bitcoin no pagases impuestos (los impuestos que dejan de pagar unos, los han de pagar los otros en mayor cuantía)