Guindos está "bien posicionado" para ocupar la vicepresidencia del BCE

Según fuentes es "muy probable que la vicepresidencia sea para España"

Los ministros de Economía y Finanzas de la Eurozona (Eurogrupo) abren este lunes el procedimiento para elegir un nuevo vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE) que sustituya al portugués Vitor Constâncio, cuyo mandato finaliza el próximo 31 de mayo, una candidatura para la que el ministro de Economía, Industria y Competitividad de España, Luis de Guindos, está "bien posicionado", según apunta Financial Times. No obstante, en España aún no se ha elegido un candidato y la fecha límite es el 7 de febrero.

En este sentido, el rotativo económico asegura que, aunque los gobiernos nacionales han sido muy reticentes a la hora de hablar sobre sus intenciones en el periodo previo al inicio del proceso, dos diplomáticos de la UE han señalado que era "muy probable que la vicepresidencia del BCE fuera para España".

De Guindos ha sido señalado como el posible candidato español, especialmente tras su negativa a postularse a la presidencia del Eurogrupo (asumida por el portugués Mario Centeno en 2017), que se ha interpretado como una señal de que planeaba iniciar su carrera hacia Fráncfort.

Sin representación desde 2012

España perdió su puesto en el Comité Ejecutivo del BCE en 2012, cuando expiró el mandato de José Manuel González Páramo y fue sustituido por el luxemburgués Yves Mersch a pesar del bloqueo inicial de España, que consideraba que se había roto la tradición de que los cuatro grandes de la zona euro tuvieran presencia en el directorio.

No obstante, las principales figuras del banco central se muestran escépticas ante la idea de que un político sin experiencia en la formulación de la política monetaria se haga cargo de la vicepresidencia del instituto emisor. Constâncio, antiguo secretario general del Partido Socialista de Portugal, fue gobernador del Banco de Portugal antes de unirse al BCE.

Finalmente, Financial Times apunta que, aunque España está en la mejor posición para ocupar este puesto, probablemente no será el único país que presente un candidato. Según apunta, Irlanda podría presentar al gobernador de su banco central, Philip Lane.

La apertura del proceso para la nominación del nuevo vicepresidente será el primer movimiento de 'ficha' en un complejo periodo bienal en el que dos tercios de la junta directiva del BCE, formada por seis miembros, termina su mandato, entre los que se incluye el propio presidente de la entidad, Mario Draghi, quien finaliza su cometido en la institución monetaria en octubre de 2019.

Para la elección del candidato idóneo a ocupar el cargo se tendrán en cuenta un conjunto de consideraciones políticas y de otro tipo, como la regla no escrita de que los países más grandes entre los Diecinueve deben tener un asiento entre los niveles más altos de dirección del BCE o la necesidad de lograr un mayor equilibrio de género.

Guindos se ve con fuerzas

Guindos, que aún no ha sido presentando como candidato oficial, ha destacado que "me parece que va a haber de plazo unas dos o tres semanas para presentar candidaturas y ahí, lógicamente, España presentará su candidato y ustedes lo conocerán cuando se produzca", ha explicado, antes de concretar que el plazo para presentar candidaturas finalizará el miércoles 7 de febrero

De Guindos ha garantizado, como ya ha hecho en numerosas ocasiones, que este cargo será para España. "Estoy convencido de que España va a obtener la posición en el Comité Ejecutivo del BCE, lo que llevo diciendo desde hace bastante tiempo", ha insistido.

