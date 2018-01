330 43

Cataluña. linde dice que la "normalización" en cataluña requiere que los políticos actúen con "auténtico respeto" al marco legal

22/01/2018 - 16:18

MADRID, 22 (SERVIMEDIA)

El gobernador del Banco de España, Luis LINDE (LIN.XE ) afirmó este lunes que la "normalización" de la situación en Cataluña requiere que los agentes políticos actúen con "auténtico respeto" al marco legal.

En un almuerzo-coloquio del Club Siglo XXI, el gobernador indicó que "la fortaleza de la recuperación está siendo notable", para agregar que ésta tiene dos rasgos destacables.

Se trata, indicó, de que la recuperación está siendo "muy intensiva" en creación de empleo, aunque se sigue "lejos" de alcanzar los niveles de empleo anteriores a 2008; y que está siendo "compatible" con la corrección de los desequilibrios.

Linde subrayó que la actual fase expansiva de la economía española puede prolongarse durante los próximos años con crecimientos "significativos" en la actividad y el empleo, aunque a ritmos menores que los observados en el último trienio.

En este sentido, aseguró que "la economía española ha entrado en 2018 con, digamos, una importante inercia expansiva", aunque hizo referencia a los riesgos que afronta, entre los que se encuentra la situación en Cataluña.

Los datos, comentó el gobernador, reflejan que la actividad económica se habría desacelerado en Cataluña en los últimos meses del año 2017 "en mayor medida" que en el conjunto de las comunidades autónomas de mayor PIB, a la par que "parece claro" que la aplicación del artículo 155 de la Constitución "ha contribuido a aliviar tensiones económicas".

Sobre ello, puso en valor que la prima de riesgo se ha situado hoy por debajo de los 85 puntos básicos, el nivel más bajo desde 2010, tras la mejora del rating anunciada la semana pasada por Fitch.

Si en los próximos meses se alcanza una "normalización", con los agentes políticos actuando con "auténtico respeto" al marco legal, se conseguirá "muy probablemente" un "mejor" escenario de crecimiento y un "impacto, finalmente, moderado" de la crisis catalana.

Sin embargo, si esa normalización no se produce, "ello puede afectar de modo más pronunciado al consumo y a la inversión", dijo. "Una nueva pérdida de confianza puede motivar que las familias aumenten su ahorro por motivo de la precaución y pospongan sus decisiones de adquisición de bienes de consumo duradero y de compra de vivienda", aseguró.

Sobre todo, añadió, "puede afectar a la inversión empresarial en Cataluña, dado que el entorno de incertidumbre retrasaría la realización de nuevos proyectos de inversión y postergaría las decisiones de contratación".

Además, quiso dejar claro Linde, estos efectos se podrían extender tanto a los agentes residentes como a los no residentes, "afectando negativamente a variables como el turismo o la inversión extranjera". "El resultado sería un impacto negativo más elevado sobre la actividad tanto en Cataluña, como en el conjunto de la economía española", sentencio.

REBAJA DEL FMI

Linde también se pronunció sobre las nuevas previsiones del Fondo Monetario Internacional (FM), que ha rebajado una décima a la baja su estimación de crecimiento del PIB español en 2018, hasta el 2,4%. "Me parece bien lo que hace el FMI", afirmó el gobernador, para añadir que "retocar una décima no tiene mucha importancia, no es muy significativo".

(SERVIMEDIA)

22-ENE-18

BPP/gja

