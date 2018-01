330 43

Guindos confirma que españa presentará candidato a la vicepresidencia del bce y se muestra convencido de que conseguirá el puesto

22/01/2018 - 15:18

MADRID, 22 (SERVIMEDIA)

El ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos, afirmó este lunes que España va a presentar en los próximos días una candidatura para la vicepresidencia del Banco Central Europeo.

Así lo comunicó hoy en declaraciones ante los medios a su llegada a la reunión del Eurogrupo, donde informó que hay de plazo entre dos o tres semanas para presentar candidaturas y remarcó que "España presentará su candidato".

En relación a si puede ser uno de los candidatos, Guindos respondió que "no se trata de si me gustaría presentarme o no, sino que se trata de que España recupere la posición en el Comité Ejecutivo del BCE".

"No tengo ni idea de si habrá varios candidatos, lo único que les puedo decir es que España presentará la candidatura y estoy convencido de que España obtendrá la posición en el Comité Ejecutivo del BCE", sentenció. Por último, Guindos reconoció que han hecho las gestiones necesarias y "sabemos con los apoyos con los que contamos".

22-ENE-18

