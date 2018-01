770 420

El AVE inaugural a Castellón llega con media hora de retraso ante la alta ocupación de la vía

Rajoy insiste en que se invertirá 1.170 millones en hacer una línea propia

Pide al PSOE un pacto de Estado para cambiar el modelo de financiación

Anuncia una inversión de 434 millones para continuar la autovía A-7

Un retraso de media hora ha ensombrecido la inauguración del AVE a Castellón. El tren, en el que viajaba el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, y el presidente de la Generalitat de Valencia, Ximo Puig, ha tardado una hora y cuarto en recorrer los 70 kilómetros que separan Valencia de Castellón, es decir, unos 32 minutos más de lo previsto. Y es que, a pocos kilómetros de Sagunto, el convoy se ha visto obligado a parar durante unos 20 minutos ante el fuerte tráfico de la vía, que comparte con los trenes de mercancías, cercanías y velocidad alta.

Así, el AVE ha cedido el paso a los trenes de cercanías que en este caso era prioridad. Fuentes de Renfe explican que el AVE inaugural no estaba programado en un horario comercial por lo que ante la evolución de los acontecimientos han tenido que ceder el paso a los servicios de cercanías e insisten en que "esta situación no se repetirá a partir del 23 de enero", que es cuando empieza la operación comercial. Por su parte, desde Adif explican que se ha averiado uno de los motores que se encargan de realizar el cambio de agujas en Sagunto y que, aunque han tardado 12 minutos en arreglarlo, el AVE ha tardado más en salir porque había otros trenes en espera que tenían prioridad. No en vano, es una vía muy demandada y ante cada pequeño problema se van acumulando los retrasos.

Anécdotas aparte, lo cierto es que la alta ocupación de la vía ha llevado al sector a advertir de la amenaza de que se creen cuellos de botella, como el de hoy, e impiden que el tren coja la velocidad comercial de los 300 kilómetros hora. Así, solo podrá alcanzar un máximo de 160 kilómetros aunque Renfe reconoce en su web que lo normal es que tarde entre 42 y 50 minutos en unir ambas ciudades, es decir, más que el Euromed que opera actualmente.

Ante esta situación, que complica la operación diaria, Rajoy ha recordado que se va a instalar un tercer hilo en la segunda vía que ya existe para adaptarla también al ancho internacional, lo que permite que pase el AVE, y así aligerar tráficos y ganar velocidad. A su vez, ha insistido en que el plan del Gobierno pasa por construir una nueva plataforma entre Valencia y Castellón para separar el tráfico de alta velocidad y permitir que los trenes puedan alcanzar los 350 kilómetros hora. La nueva infraestructura forma parte de los planes para mejorar la conectividad en el Corredor Mediterráneo, una de las grandes apuestos del Ejecutivo. Tiene una inversión asociada de 1.170 millones de euros y un plazo de ejecución de cuatro años.

Pese a la baja velocidad a la que circula el tren por la vía, el presidente de la Generalitat Ximo Puig ha aplaudido la llegada del AVE a Castellón como un "pasa más" en la camino hacía la conectividad total y la mejora de la infraestructuras. "No es el paso más importante, ni el definitivo per es uno más y supone avanzar", aseguró Puig. El presidente autonómico aprovechó la inauguración de la ruta para pedirle a Rajoy un mayor compromiso con la inversión en infraestructuras de la Comunidad Autónoma y pedirle que "abandone el centralismo y apueste por la periferia".

Un reclamo que Rajoy utilizó para pedir públicamente un pacto de Estado con el PSOE para modificar el modelo de financiación de las autonomías porque el PP no puede "hacerlo solo al tener 134 diputados". "Lo más lógico es hacerlo con PSOE, no sólo por un tema de números, sino porque es el segundo partido y estas alianzas tiene que durar y no ser partidistas", señaló. A su vez, también pidió la colaboración del partido socialista para firmar un gran pacto de infraestructuras ya que "las carreteras no son ni de izquierdas ni de derechas ni medio pensionistas".

434 millones en ampliar la A-7

En este punto, Rajoy aprovechó su presencia en Castellón para anunciar la licitación de un proyecto para continuar la autovía A-7 en la provincia. El corredor discurrirá entre Vilanova d'Alcolea y Traiguera, con una longitud aproximada de 48 kilómetros y un presupuesto de inversión de 434 millones de euros.

El Ejecutivo espera licitar el estudio en otoño de este año. Este corredor forma parte del Plan Extraordinario de Inversión en Carreteras (PIC), presentado por el propio Rajoy el pasado mes de julio.

