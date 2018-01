330 43

Telefónica convertirá Segovia y Talavera de la Reina en laboratorios vivos de 5G

22/01/2018 - 13:06

La ciudad castellano-manchega acogerá la primera obra de teatro con realidad mezclada del mundo con una versión de La Celestina

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

TELEFONICA (TEF.MC ) en colaboración con Ericsson y Nokia, realizará en Segovia y Talavera de la Reina el primer despliegue de capacidades 5G, que convertirá a ambas ciudades en "laboratorios vivos" de la nueva tecnología móvil durante los próximos tres años.

El proyecto Ciudades Tecnológicas 5G permitirá a los ciudadanos y a las empresas de estas ciudades disfrutar de las ventajas de esta tecnología, que permitirá lograr velocidades de hasta 10Gbps (más de tres veces la velocidad actual de la fibra en el hogar), reducir la latencia a un mínimo de entre uno y cinco milisegundos y disponer de alta capacidad, con la posibilidad de tener hasta 100 veces más dispositivos conectados.

Este proyecto pionero en Europa, según sus impulsores, contempla el despliegue de una red comercial, abierta e interoperable en todo el núcleo urbano de estas dos ciudades con la colaboración de Nokia en el caso de Segovia y de Ericsson en Talavera de la Reina, empresas que juegan un papel clave en la estandarización de esta tecnología. Sin embargo, también colaborarán otras empresas como Cisco, LG, Samsun, Huawei o Juniper, entre otras.

A lo largo del desarrollo de este plan se irán poniendo a disposición de los ciudadanos segovianos y talaveranos mejoras sucesivas de las distintas capacidades 5G, algunas de las cuales podrán disfrutar con sus dispositivos actuales, ya que se implantarán como optimizaciones de la red 4G. Dentro del plan, la red 5G será inicialmente non stand alone, es decir, que para funcionar necesitará como soporte una red 4G, para finalmente llegar a ser una red 5G stand alone.

Además, Telefónica asegura que el hecho novedoso de empezar con dos ciudades permitirá adaptar los sistemas de la compañía con tiempo suficiente y planificar de forma óptima el despliegue en el resto de la red nacional. Muchas de los avances y casos de uso que se prueben este ciudades pueden luego trasladarse a otras del país.

CASOS DE USO

Entre los distintos casos de uso que habilita la llegada de esta tecnología y que se podrán probar en estas ciudades se encuentran servicios turísticos con realidad virtual y aumentada, automatización y digitalización de los procesos industriales, masificación del Internet de las cosas, acceso fijo radio en entornos rurales, gestión remota de procesos críticos, telemedicina, gaming en movilidad o control remoto de drones.

Entre ellos, cabe destacar el trabajo que desarrollarán junto con Seat y Ficosa en aplicaciones de coche conectado, que conectan el vehículo con la infraestructura vial y los ciudadanos para la mejora de la seguridad y de la gestión del tráfico.

Otro proyecto innovador que se llevará a cabo en el marco de este proyecto en la representación por primera vez en el mundo de una obra teatral con realidad mezclada. Así, Talavera de la Reina acogerá en los próximos tres años una versión de La Celestina de Fernando de Rojas, que fue en su momento alcalde de la ciudad, que mezclara actores reales y virtuales.

BENEFICIOS PARA LAS CIUDADES

El presidente de Telefónica España, Luis Miguel Gílperez, ha incidido en que este este proyecto y el desarrollo del 5G es un nuevo paso en la tecnificación y digitalización de España que le permitirá continuar liderando el desarrollo tecnológico y seguir siendo "un referente a nivel mundial"

En este sentido, el director de Operaciones, Red y Tecnologías de la Información (TI) de Telefónica, Joaquín Mata, ha incidido en que el objetivo de la operadora es crear un ecosistema tecnológico y social "muy potente" que convierta además a estas ciudades en un los "dos Silicon Valley castellanos" y les permita tener un mayor crecimiento y generar empleo.

Los dos ciudades han selecciones por la facilidad de gestión del espectro radioeléctrico, por su tamaña, su orografía y su cercanía Madrid, Estos proyectos, en los que las empresas trabajan con afán colaborativo, contarán con la inversión y el personal que sea necesario para que tengan éxito, por lo que no hay asignada una inversión concreta.

El presidente de Ericsson España ha señalado que la tecnología 5G tendrá "un enorme impacto" en la experiencia de los usuarios y la transformación digital de las ciudades e industrias. Así, ha remarcado que este proyecto con Telefónica y el Ayuntamiento de Talavera de la Reina, donde el fomento del turismo será uno de los protagonistas, demostrará la contribución al crecimiento económico y los beneficios que los españoles disfrutarán gracias al 5G."

El director de la cuenta de Telefónica España en Nokia, Álvaro Sánchez, ha afirmado que lo más relevante del 5G son "las posibilidades que va a ofrecer a la sociedad y a los diferentes sectores de la industria en su transformación digital, habilitando esa diversidad de nuevas aplicaciones, muchas de las cuales están todavía por imaginar.

