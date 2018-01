330 43

Sordo (CC.OO.) no descarta la convocatoria de huelgas para lograr "buenos acuerdos en cada convenio"

22/01/2018 - 11:24

Pide a Báñez que lleve su propuesta de pensiones a una mesa de negociación "por escrito" y de forma "transparente"

BILBAO, 22 (EUROPA PRESS)

El secretario general de CC.OO., Unai Sordo, ha advertido de que el sindicato no descarta, durante el proceso de negociación colectiva, recurrir a "una creciente movilización" y a la convocatoria de huelgas para conseguir "buenos acuerdos en cada uno de los convenios", y hacer frente a "discurso-excusa" de la patronal de que "hay empresas que no van bien y todavía hay que aguantar".

Además, ha vuelto a referirse a la propuesta de la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, sobre el cálculo de las pensiones, para recomendarle que lleve su iniciativa a una mesa de negociación "por escrito" y de forma "transparente".

En una entrevista a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, el secretario general de CC.OO. se ha referido al acuerdo para elevar el SMI que, a su juicio, debería ser "un punto de inflexión para que la negociación colectiva dé un salto adelante en materia salarial".

Según ha señalado, "la clave" de la subida salarial está "en la correlación de fuerzas" que se determina en cada convenio colectivo, si bien considera que "existe un consenso bastante amplio sobre que subir salarios ya no es solo una cuestión de justicia social, sino que es una necesidad económica".

Tras señalar que la productividad laboral ha subido en España más que los salarios desde 2011, por lo que "no ha excusas para pegar un arreón a los salarios".

Además, ha apuntado como necesario que, a través de la negociación colectiva, se produzca una subida generalizada de los salarios porque la reforma laboral "ha dado tantas opciones a los empresarios de modificar lo pactado en la empresa" que resulta "cínico" aludir a que las situaciones en cada empresa son "distintas" para "excusar una subida general de los sueldos". "Hay que subir de forma generalizada los salarios", ha defendido.

Para ello, los sindicatos realizarán una propuesta que tendrá en cuenta "la realidad distinta en empresas y sectores" pero que "no quite el foco de lo fundamental", en alusión a la subida generalizada de salarios y a "una subida más alta en los salarios más bajos, que son los que han sufrido buena parte del ajuste de la crisis".

Sordo ha explicado que, de forma paralela a la negociación con CEOE, la central que lidera irá a "un tensionamiento de la negociación colectiva". "Es muy importante vincular las dos cosas, que se vea que hay una voluntad de poner una propuesta encima de la mesa para llegar a un acuerdo marco que sirva para lanzar propuestas al conjunto de los convenios y tensionar el proceso de negociación", ha dicho.

Por ello, ha afirmado que "no hay que rechazar la creciente movilización, la convocatoria de huelgas en las distintas negociaciones de lo convenios, si fuera necesario". Sordo asegurado que "intuye" que "parte del empresariado de este país está excesivamente cómodo en el 'tran-tran' de la negociación y en el 'discurso-excusa' de que hay empresas que no van demasiado bien y todavía hay que aguantar, y este tipo de cosas".

"Hay que mover un poco el árbol para conseguir un buen acuerdo de negociación colectiva pero, sobre todo, para conseguir buenos acuerdos en cada uno de los convenios colectivos, que son los que, al final, determinan la subida salarial", ha concluido.

PENSIONES

Preguntado por la proposición de Fátima Báñez para que, en el marco del Pacto de Toledo, se pueda tener en cuenta toda la vida laboral en el cálculo de las pensiones, Sordo ha asegurado que, en caso de tratarse de "una propuesta con recorrido", esta se debería hacer "donde procede, fundamentalmente en mesas de diálogo" además de por escrito, de forma que estén "bien explicadas y bien cuantificadas". "Lo que oído de la propuesta de Fátima Báñez tiene un problema, y es que no me la creo", ha reiterado.

El dirigente sindical cree que si lo planteado es alargar el periodo para calcular la base reguladora de la pensión "pudiendo excluir, por parte del trabajador, los peores años" y, posteriormente, elegir "si se queda con este nuevo esquema de alargamiento para el cálculo de las pensión o con el actual", el pensionista saldrá beneficiado "en todo caso".

Según ha apuntado, esta situación conllevaría "un incremento en el coste futuro de las pensiones" que ha considerado positivo, pero que ha insistido, no puede creerse porque "no es compatible con la posición de rigidez que el Gobierno está teniendo para revertir la reforma del año 2013, que es ahora mismo la prioridad, junto con la mejora de la estructura de ingresos del sistema".

"Me da a mí que es más bien una propuesta que se ha planteado, no sé si a modo de globo sonda, pero que tiene una parte escondida, y es que, tal vez se está refiriendo a un alargamiento de la base reguladora para calcular la pensión, pero excluyendo las otras cosas que he dicho", ha manifestado. Por ello, ha reiterado que "esto es mejor hacerlo en serio" y plantear las propuestas "por escrito y de una forma lo más transparente posible".

Sordo hay que insistir en la necesidad de "revertir" la reforma laboral de 2013, "que se hace como pago al rescate financiero de España" y que "va a acarrear una caída futura de pensiones importante". El líder sindical considera que "es perfectamente posible" corregirla "desde la decisión política" y "responder a la gran pregunta que es cuánto quiere gastar en pensiones" en el horizonte de 2014.

"Si quiere gastar en torno al 15% del PIB, el sistema es perfectamente viable y, simplemente, hay que plantear cómo se financia ese diferencial entre el once y pico por ciento y el 15. Son 35.000 o 45.000 millones que hay que incorporar en las próximas dos décadas al sistema y que es perfectamente posible", ha manifestado.

El máximo dirigente de CC.OO. ha censurado el mensaje "alarmista" y "determinista" que apunta a "cusas económicas que dicen que el sistema es inviable. "Si se quiere gastar en torno a 15 euros de cada 100, esto es viable. Esa es la respuesta. No hay nigún determinismo que diga que esto es inviable. Lo que pasa es que se ha roto el consenso y equilibrio en la reforma de 2013, y hay que tratar de recuperarlo", ha añadido.

Además, ha añadido que "tras la viabilidad o no del sistema se esconde también un hipotético negocio financiero muy importante" porque si la actual regulación no se corrige, "las pensiones no son suficientes en un salario medio, ni de lejos" por lo que "se abre un espacio a la capitalización a los sistemas privados de pensiones". "Este es el debate de fondo", ha advertido.

Sordo considera "debatibles" la estructura de ingresos para sostener el sistema de pensiones, pero ha apuntado que solo con la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) "se va a mejorar la recaudación en los salarios más bajos" y si se "destoparan" las bases de cotización, se mejoraría la estructura de ingresos del sistema. Otra fórmula sería que los gastos de la Seguridad Social "se fueran a los Presupuestos Generales del Estado".

