El cierre del gobierno de EEUU marca el primer aniversario de Donald Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró su primer año en la Casa Blanca con la polémica servida, una característica innata de su administración. Los legisladores del país no lograron aprobar el pasado viernes en el Senado la medida orquestada por los republicanos en la Cámara de Representantes para garantizar la financiación del gobierno federal hasta el próximo 16 de febrero.

Un pulso político relacionado no sólo con el presupuesto sino con algunas medidas migratorias que secó los fondos del ejecutivo en los primeros minutos del sábado, algo que no ocurriría desde el 1 de octubre de 2013, cuando algunas agencias federales permanecieron cerradas durante 16 días y alrededor de 850.000 funcionarios no pudieron acceder a sus puestos de trabajo. Las pagas de estos empleados permanecieron congeladas durante dos semanas.

Eso sí, el impacto en la economía fue mínimo, según los datos de Buró de Análisis Económico (BEA, por sus siglas en inglés) del Departamento de Comercio, dicha situación restó 0,3 puntos porcentuales al PIB, que en el cuarto trimestre de 2013 avanzó un 3,2%. Hasta la fecha, el cierre de gobierno de mayor calado a este lado del Atlántico se produjo en 1995, cuando buena parte de las agencias federales cesaron sus operaciones durante más de 20 días.

En esta ocasión, tanto republicanos como demócratas utilizaron la situación como una granada de mano política, con el partido de Trump culpando a la oposición de favorecer un cierre del gobierno, con consecuencias para todos los ciudadanos americanos, para proteger el futuro de los conocidos como soñadores, inmigrantes indocumentados que llegaron al país cuando eran niños.

Los demócratas en la Cámara Alta, liderados por el senador Chuck Schumer, cuentan con los votos suficientes para bloquear una medida temporal de financiación, ya que los republicanos sólo cuentan con una mayoría simple en el Senado, y han utilizado este margen de negociación para intentar conseguir un acuerdo que proteja a los casi 700.000 jóvenes indocumentados una vez que su cobertura legal en el país expire el próximo 5 de marzo. Recordemos que el actual presidente de EEUU puso fin al programa de Acción Diferida para los Llegados en la infancia (DACA, por sus siglas en inglés) aprobado por su predecesor, Barack Obama.

Trump, quien canceló el sábado su presencia en una gala para conmemorar su aniversario y recaudar fondos para su partido, ha ligado cualquier solución para los soñadores a incluir fondos para la construcción de un muro en la frontera con México dentro del presupuesto para el año fiscal en curso, que sigue sin aprobarse. Es por ello que se tenga que optar de nuevo por una medida temporal, también conocida, como resolución continua.

Dicho esto, el mandatario instó el domingo a los legisladores republicanos para que activen lo que se conocer como "opción nuclear" en la jerga política. Esta opción implica que los republicanos cambien las reglas del Senado para que una ley de presupuesto pueda ser aprobada por una mayoría simple, el partido cuenta con 51 escaños en la Cámara Alta, en lugar de los 60 votos necesarios actualmente. "Si el estancamiento continúa, los republicanos debería ir por la opción nuclear y votar un presupuesto real a largo plazo, no más resoluciones continuas", dijo el presidente vía tuit.

For those asking, the Republicans only have 51 votes in the Senate, and they need 60. That is why we need to win more Republicans in 2018 Election! We can then be even tougher on Crime (and Border), and even better to our Military & Veterans!