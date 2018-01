Los vencimientos autonómicos baten récord en 2018 con 32.000 millones

Las cantidades a devolver cuadriplican a las de hace una década

Castilla y León y Cataluña, las regiones que más empeoran su posición

Las comunidades autónomas afrontan este año vencimientos por valor de casi 32.000 millones de euros, la cifra más alta de su historia. Así lo refleja un reciente informe del Ministerio de Hacienda elaborado en base a los Presupuestos que las regiones elaboraron para este ejercicio en el último tramo de 2017. Esa cantidad es superior a la del año 2014, el peor hasta ahora. Entonces estas administraciones tuvieron que devolver a sus prestamistas un total de 30.899 millones de euros.

Si bien el informe no incluye datos de Cataluña, Asturias y Aragón, que no pudieron remitir sus Cuentas a tiempo al Estado, lo cierto es que sus respectivos gobiernos ya han reconocido públicamente las cantidades a devolver en este periodo, por lo que calcular la cantidad total no resulta especialmente dificultoso. La primera afronta vencimientos de 7.900 millones, mientras que Asturias y Aragón, en conjunto, suman otros 1.300 millones más.

Pero, ¿por qué el volumen de vencimientos es el mayor de la historia precisamente en 2018? En ello influyen sin duda los préstamos concedidos por Hacienda a través de los mecanismos de liquidez, el famoso FLA y la Facilidad Financiera. Instaurados en 2012, comenzaron a prestar cantidades con un plazo de devolución de una década con un periodo inicial de carencia de dos años. Así, las beneficiarias no tuvieron que empezar a devolver ese dinero hasta bien entrado 2014, que es cuando precisamente empieza a notarse el vertiginoso incremento de vencimientos.

Si hace una década estos se situaban holgadamente por debajo de los 10.000 millones anuales, en 2013 aún eran modestos, de 15.473 millones. Pero en 2014, de golpe, aumentaron hasta los 30.899 millones, cantidad récord hasta este 2018. Desde entonces la cifra se ha mantenido estable entre esa cantidad y los 27.290 millones del año pasado.

Pero en 2018 se han concentrado numerosas devoluciones del citado FLA, que hasta la fecha ha dejado en las arcas regionales más de 185.000 millones; y vencimientos con otro tipo de prestamistas, tanto de autonomías dependientes de esos mecanismos de liquidez como de las que no han tenido que recurrir al socorro de Hacienda.

De esa manera, las cantidades a devolver se incrementan este año nada menos que un 17%, una situación que cobra especial gravedad en Castilla y León, a la que se le elevan los vencimientos un 36% respecto al ejercicio precedente; en Valencia (34%); y en Cataluña, que sufre un aumento del 31% y debe devolver 7.900 millones.

De ellos, 5.900 millones deben ir a parar de nuevo al Estado por haberse beneficiado del FLA en todos y cada uno de los años transcurridos desde que se habilitaron los citados mecanismos. La situación también empeora para Euskadi, que debe devolver 1.346 millones, un 30% más que en 2017, si bien su caso es distinto porque su solvencia resulta incluso mayor que la de España a ojos de los mercados y no tendrá problema con sus obligaciones.

Sin el FLA sería peor

El aumento de los vencimientos también tiene que ver con la vertiginosa subida de la deuda regional, que ahora roza los 286.000 millones, según las últimas estadísticas del Banco de España, y que hace solo diez años, antes de la quiebra de Lehmann Brothers en septiembre de 2008, rondaba los 70.000 millones de euros, cuatro veces menos que ahora.

Se da la circunstancia de que sin la actuación del FLA, que ha cubierto las necesidades de buena parte de las autonomías (especialmente las del Arco Mediterráneo, en situación de infrafinanciación), los vencimientos aún serían mucho más elevados. Los préstamos de los mecanismos de liquidez de Hacienda se han venido efectuando a tipos de incluso el 0%, condición que Cataluña, Valencia, Murcia o Castilla-La Mancha no hubieran encontrado por sí solas en los mercados de ninguna de las maneras en este largo periodo.

Hacienda, de hecho, hizo saber a finales de 2017 que gracias a los préstamos del FLA las comunidades se ahorrarán en todo su periodo de vigencia unos intereses valorados en 48.000 millones de euros. Pese a todo, la deuda regional con el Estado también toca récord: le deben más de 157.000 millones.

