¿Qué asuntos debe resolver Mariano Rajoy de aquí al mes de abril?

A ver si adivino su plan:



Estar un par de meses pensando y luego decir. "Yo creo que de momento, lo mejor es no hacer nada".



¿alguien se atreve a apostar en contra?



Con mayoría absoluta, no hizo NADA. Con mayoría simple, ni se molestó en negociar para formar gobierno, sólo alargó los plazos para que se repitiesen las elecciones en verano para que mucha gente joven, no votase al estar de vacaciones.



Y ahora que vuelve a ser presidente, lo único que de verdad le preocupa, es que Ciudadanos les quite puestos de mamandurrias a su ejército de corruptos. Valiente escoria.