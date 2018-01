330 43

Ceoe pide a las empresas que "vayan más allá de la norma exigida" en la contratación de personas con discapacidad

21/01/2018 - 12:34

El presidente de la Comisión de Sociedad Digital de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Julio Linares, considera que hasta la fecha hay muchas empresas que se limitan a la norma en cuanto a contratos de personas con discapacidad, por lo que demandó más sensibilización.

Así lo indicó en declaraciones a Servimedia con motivo de la campaña 'El futuro empieza hoy', puesta en marcha por Fundación ONCE en colaboración con CEOE y elaborada por Inserta Empleo dentro de sus acciones para fomentar la formación y el empleo de este colectivo.

El anuncio muestra a un grupo de niños con discapacidad jugando a ser mayores, disfrazados con el atuendo habitual de las profesiones que quieren desempeñar cuando crezcan y que solicitan en tono positivo y directo que las empresas faciliten la incorporación de trabajadores con discapacidad a sus plantillas.

Linares se mostró seguro de que este vídeo "va a ayudar mucho". Por ello, "es importante que todos, voluntariamente, vayamos más lejos de lo que exige la norma y dentro de nuestras compañías nos sensibilicemos para que de verdad nuestras ambiciones al respecto vayan mucho más allá".

En este sentido, Linares comentó que "cuando uno escucha en este video a estos niños haciendo esas demandas, me parece imposible no atenderles y me parece imposible no hacer algo para darles satisfacción para ese futuro que reclaman para el que tienen todo el derecho".

La producción de este audiovisual se enmarca en los programas operativos de Inclusión Social y de la Economía Social (Poises) y de Empleo Juvenil (POEJ) que Fundación ONCE desarrolla a través de Inserta con la cofinanciación del Fondo Social Europeo y la Iniciativa de Empleo Juvenil, a fin de incrementar la formación y el empleo de las personas con discapacidad.

