Rajoy ve la mejora de nota de Fitch como una muestra de la fortaleza de la economía española

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha considerado que la decisión de la agencia de calificación de riesgo Fitch de subir la nota de España es la demostración de la fortaleza de su economía.

Rajoy ha aludido a esa decisión de Fitch (que aumentó ayer la nota a España de BBB+ a A-, es decir, de aprobado alto a notable bajo) en su intervención en la clausura de un acto del PP de Sevilla.

El jefe del Ejecutivo ha considerado muy importante ese dato porque junto a la bajada de la prima de riesgo cree que es un reflejo de la confianza que el país genera en el mundo.

Además, ha resaltado que la decisión de esa agencia de calificación es también un reconocimiento de que en España va a seguir habiendo crecimiento económico y creación de empleo, y que va a haber más inversión y dinero más barato.

Reivindica al PP como el partido "de los resultados y de la economía"

El presidente del Gobierno ha reivindicado al PP como el partido "de los resultados y de la economía" frente a quienes "no han gobernando nunca" y ha pedido a los militantes que hagan un esfuerzo para trasladar los logros del partido y su proyecto, destacando que "la única batalla perdida es la batalla no dada; cuando las batallas se dan, si se hacen con ilusión y sin dejarse afectar por dimes y diretes, se ganan, y lo dice uno que alguna experiencia tiene", ha añadido.



"Ahora que todo el mundo habla de comunicación, tenemos muchas cosas buenas que contar y otros nada; quiénes somos y cuáles son nuestros principios y valores, lo mucho que hemos hecho y los proyectos que tenemos para el futuro de nuestro país, mientras que otros no tienen nada", ha destacado Rajoy, quien cree "indiscutible" que el PP es el partido de la recuperación económica y del empleo, "a pesar de que algunos nos pongan zancadillas".



El jefe del Ejecutivo central ha dicho que el "buen gobierno" es seña de identidad del PP y que este partido siempre responde, "especialmente en los momentos difíciles". "No sabemos qué se puede esperar que otros partidos que nunca han gobernado", ha subrayado Rajoy, quien ha insistido en que el PP asume sus responsabilidades "en los momentos mejores y en los duros".



Durante su intervención, Rajoy ha defendido que el PP es el partido de la economía "que funciona y que se transforma en empleo y oportunidades". Así, ha puesto en valor que este viernes se conoció un dato "muy importante", en relación a la subida del rating de España, "lo que acompañado con las bajadas de la prima de riesgo, demuestra que la confianza en la economía española es muy grande, no solo en España sino en Europa y en el resto del mundo".



"La subida del rating es la demostración de la fortaleza de nuestra economía y supone el mensaje de que va a seguir habiendo crecimiento, más empleo, más inversión y dinero más barato", ha explicado Rajoy, quien se ha mostrado convencido de que a finales de 2019 se cumplirá el objetivo del Gobierno de 20 millones de personas trabajando.



Tras destacar que su gobierno está trabajando para mejorar los salarios y señalar el acuerdo para la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), el presidente del Gobierno ha lamentado que a veces valoren más nuestro país quienes vienen de fuera "que nosotros mismos" y también ha valorado que España haya "pulverizado" en 2017 los datos de visitas de turistas, con 82 millones.



Rajoy, que ha asegurado que el partido tiene "mucho trabajo por delante" y tiene que volcarse en las municipales, que coincidirán con las europeas, ha garantizado que se elegirán a los mejores candidatos y a los equipos "con más ganas de trabajar sin descanso".

"Queda poco más de un año y tenemos que escuchar los problemas de los ciudadanos y explicar nuestro proyecto de futuro", ha sostenido.

