Afiliados de UGT ratifican la propuesta de suspender las negociaciones del convenio de Opel España

20/01/2018 - 13:33

Afiliados de UGT han ratificado este sábado la propuesta planteada por la dirección del sindicato y sus delegados en la planta de Opel en Figueruelas (Zaragoza) de suspender las negociaciones del convenio en la factoría. Esta iniciativa se trasladará el lunes al resto de centrales sindicales con representación en la mesa de negociación.

ZARAGOZA, 20 (EUROPA PRESS)

El convenio, que afecta a los trabajadores de Opel España, su mayoría en la planta zaragozana de Figueruelas, caducó en el 2017 y es el primero al que se enfrenta la firma tras su compra por parte de PSA. Las negociaciones empezaron el pasado mes de octubre.

"Lo que proponemos es suspender las negociaciones hasta que la empresa quiera hablar de los planteamiento que hemos estado haciendo todos los sindicatos", ha explicado el secretario general de la Sección Sindical de UGT en Opel, José Carlos Jimeno, en declaraciones a Europa Press.

Ha recordado que todos los representantes de los trabajadores pactaron cinco puntos que consideraron prioritarios para ser tratados en la mesa de negociación del convenio colectivo. No obstante, ha opinado que estas propuestas no están siendo tratadas "con la misma fortaleza" que las planteadas por la empresa.

"Mientras la empresa no esté en condiciones negociar lo que ponemos encima de la mesa no nos sentaremos a negociar". Jimeno ha apuntado que esta propuesta de suspender la negociación van a trasladarla al resto de representantes de los trabajadores y ha asegurado que están abiertos a las aportaciones que quieran hacerles: "No podemos ir al resto de sindicatos con una propuesta cerrada en la que no movamos nuestra posición, entre todos tenemos que favorecer la negociación".

Ha confiado en que el lunes salga una propuesta de todos los sindicatos que pueda ser llevada el martes ante la empresa, ya que es el día marcado para la siguiente reunión de la mesa negociadora del convenio.

CINCO PUNTOS

Los sindicatos acordaron cinco puntos prioritarios en la negociación del convenio colectivo de Opel. El primero es que haya un plan industrial que ponga la planta de Figueruelas a plena capacidad en las dos líneas y con tres turnos productivos.

El segundo es que los trabajadores nacidos en 1957 amplíen su contrato de relevo con carácter retroactivo al 1 de enero de 2018. El tercero que los empleados que han abandonado la fábrica en estos meses, alrededor de 170, vuelvan a ser contratados.

En cuarto lugar reclaman un plan de rejuvenecimiento de la plantilla y que afecte a los trabajadores nacidos en los años 1958 1959 1960 y 1961 y con salidas pactadas a los 61 años. El quinto punto y el último es que las condiciones laborales de los empleados de niveles 6 y 7 estén pactadas y dentro del convenio colectivo.

"Si estos puntos no están encima de la mesa UGT no va a firmar ningún acuerdo", ha zanjado el secretario general de la Sección Sindical de UGT en Opel.

