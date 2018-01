La brecha salarial entre hombres y mujeres, un "robo" del 23%

! Vaya conclusiones !, lo mezclan todo para sacar una conclusión a su medida. Puestos a comparar seguramente los bajitos y calvos ganamos menos que los altos y peludos pero no nos quejamos. Yo tambien me siento discriminado con el mundo politico y los altos dirigentes de organizaciones cuyos salarios y canonjías están a años luz de mis modestos ingresos, sin que yo tenga una cabeza de chorlito y por tanto me merezca mi suerte. En fin, búsquense ya otro rollo que en el mundo hay mucho que arreglar.