El nuevo impuesto de la plusvalía municipal se aplicará con carácter retroactivo desde el 15 de junio de 2017

Cuando empezó la crisis: 2007 – 2008, estamos a 2018, si la solución de los asuntos que no convienen se lleva a cabo de esta forma, después como vamos a creer en las campañas que tratan de concienciarnos que Hacienda somos todos, o que todos debemos contribuir al sostenimiento de las instituciones con nuestros impuestos,……, pues, visto lo visto, un ciudadano que se ahorre o minimice un impuesto no estará haciendo otra cosa que imitar a las administraciones.



Y si la maquinaria que ha de resolver, la justicia, no utiliza un procedimiento rápido y de oficio, que obligue a su cumplimiento en algo que afecta a una capa amplia de población y no resuelve que se aplique en todos los casos desde 2007-2008, estará funcionando como el resto: tarde, mal y….