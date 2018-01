330 43

Economía.- La Audiencia Nacional anula una nueva multa de 20 millones impuesta a Repsol por la CNMC

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

La Audiencia Nacional ha anulado una nueva multa por 20 millones de euros impuesta a Repsol por la Comisión Nacional de los Mercados la Competencia (CNMC) en 2015 por una presunta infracción de coordinación de precios con otras compañías.

Esta es la segunda vez en poco tiempo que la Audiencia Nacional da la razón a la petrolera frente a la CNMC, después de que a finales del pasado mes de julio también anulara otra multa de 22,59 millones de euros impuesta a REPSOL (REP.MC )por considerar que en sus relaciones con sus estaciones de servicio abanderadas cometió infracciones en materia de fijación de precios o aplicación de descuentos.

Entonces, la Audiencia consideró que se había sancionado a Repsol S.A. aplicando la "responsabilidad objetiva" y se había "vulnerado el principio de personalidad de la pena" cuando como sociedad matriz la CNMC le había declarado autora y responsable de los acuerdos colusorios que se habían realizado materialmente por una filial, Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, propiedad de Repsol al 98,78%.

En esta nueva sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, la sección sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional estima el recurso interpuesto por Repsol y anula la resolución y la multa de la CNMC a la petrolera al no ser "ajustada a Derecho".

En su nuevo fallo, la Audiencia Nacional, que no da por hecho que la infracción se produjo, ya que no es algo que entre a valorar, mantiene así la doctrina de que la CNMC sancionó a la compañía matriz y no a la filial.

Así, admite el recurso de Repsol al considerar que se le ha sancionado "aplicando la responsabilidad objetivo y se ha vulnerado el principio de personalidad de la pena cuando como sociedad matriz la CNMC en la resolución sancionadora le ha declarado autora y responsable de los acuerdos colusorios que se han realizado materialmente por la filial, lo que ha supuesto que la CNMC aplicara la responsabilidad objetiva".

MULTA IMPUESTA EN FEBRERO DE 2015.

Esta sanción de 20 millones de euros fue impuesta en febrero de 2015 por la CNMC a Repsol. Entre los presuntos acuerdos entre empresas detectados por la CNMC figuraban uno entre Cepsa y Repsol para coordinar, en la provincia de Zaragoza, los precios en las estaciones de servicio de Brea de Aragón e Illueca en julio de 2013, así como un pacto de no agresión entre Repsol y Cepsa en julio y agosto de 2011 sobre la no injerencia de cada una de ellas en las estaciones abanderadas por la otra.

Además de a Repsol, la CNMC sancionó por presuntos pactos a Cepsa, con 10 millones, Disa, con 1,3 millones, Galp, con 800.000 euros y Meroil, con 300.000 euros.



