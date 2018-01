330 43

India avisa a quienes invierten en criptomonedas que deben tributar por las ganancias de capital

19/01/2018 - 13:52

El Departamento de Impuestos sobre Rentas de India ha advertido a quienes invierten en criptomonedas que deben declarar a Hacienda las ganancias de capital, después de que una encuesta nacional mostrara que en sólo 17 meses se han realizado transacciones que superan los 3.500 millones de dólares (2.854 millones de euros).

NUEVA DELHI, 19 (EUROPA PRESS)

"No se puede seguir haciendo la vista gorda. Puede ser desastroso tener que esperar hasta que se emita un veredicto final sobre su legalidad", han señalado fuentes gubernamentales a Reuters. "Hemos descubierto que muchos inversores no reflejan sus declaraciones de impuestos y, en muchos casos, la inversión no se contabiliza", han explicado, por lo que se exige a quienes invierten en monedas virtuales que paguen impuestos sobre las ganancias.

Al mismo tiempo, India ha pedido que se ofrezcan los detalles sobre las tenencias totales de criptomonedas y otros aspectos concretos de la inversión. El Gobierno indio ha emitido ya varias advertencias en referencia a este tipo de productos, aunque hasta ahora no ha impuesto ninguna restricción en la industria.

En este sentido, un portavoz del Ministerio de Finanzas de India ha asegurado a Reuters que un comité federal estaba estudiando la posibilidad de imponer restricciones a las monedas virtuales y que el parlamento está buscando la forma de crear un régimen regulatorio, pues muchos inversores están intercambiando miles de millones de dólares en un mercado con un gran vacío legal.

"Teniendo en cuenta que las criptomonedas han llegado para quedarse, el Gobierno debe considerar otorgarles legalidad y asegurarse de que no se usen para realizar crímenes como blanqueo de capitales", ha indicado un abogado especializado en delitos cibernéticos, Pavan Duggal, al tiempo que ha añadido que cientos de inversores ya han acudido a los tribunales indios denunciando transacciones fraudulentas con monedas virtuales.

PUBLICIDAD