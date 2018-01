El 'milagro' económico de Alemania puede terminar en catástrofe para el sello Made in Germany

Joanimbu, si no investigamos y no somos referente en nanotecnología, robótica, genética, espacio, armamento, aviación, automoción, informática, los salarios no van a subir, es más van a bajar o quedarse quietos mientras otros suben, Corea venía de salarios bajos, nos quitó la naval y los altos hornos y ahora tienen los salarios cercanos a España y nivel bajo de paro, aquí estamos en paro pero con muchos derechos.



Con turismo y construcción no se pueden ganar salarios altos y luego están 17 mirepúblicas con 17 presidentes, 17 gobiernos, 17 parlamentos, más secretarios, directores, asesores, coches oficiales, esto es inasumible.