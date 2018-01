770 420

Nadal: "La revolución de Airbnb es una broma comparado con lo que viene"

El ministro insta al sector turístico a liderar la transformación digital

Álvaro Nadal, ministro de Energía y Turismo, ha alertado al sector turístico de que el cambio promovido por plataformas como Airbnb "es una broma" en comparación con lo que está por venir en los próximos años, por lo que ha instado a las empresas del gremio a recoger el testigo de Alemania y liderar en Europa la tercera revolución industrial: la digital y tecnológica. Durante un desayuno organizado por elEconomista al que han asistido primeros espadas del sector y el secretario de Turismo de México, Enrique de la Madrid, el alto cargo del Gobierno ha recordado que las grandes firmas alemanas de hoy (Siemens, Bosch...) nacieron al calor de la segunda revolución industrial (electricidad y motor de combustión) por lo que no ha dudado en animar al sector, tanto español como mexicano, a situar las nuevas tecnologías "en el centro de sus agendas".

"Teniendo la segunda lengua de comunicación del mundo, creo que tenemos que hacer un esfuerzo para liderar la nueva revolución industrial. El mundo empresarial y político debe poner sus cinco sentidos y el foco en decidir qué papel van a desempeñar en estos cambios tecnológicos. Si no ponemos aquí toda nuestra atención y otros sí lo están haciendo, terminaremos el siglo XXI por detrás", advirtió Nadal en el desayuno con empresarios al que asistieron, entre otros, Luis Gallego, presidente de Iberia; Jaime García Legaz, primer espada de Aena; Simon Pedro Barceló, copresidente de Barceló Hoteles; Clemente González Soler, presidente de Ifema; o Amancio López Seijas, jefe de Hotusa.

En este punto, el ministro de Energía explicó que "lo digital lo está impregnando todo", especialmente el sector turístico, donde está siendo y será una importantísima palanca de cambio, por lo que las compañías deben ponerse manos a la obra para adaptarse a los nuevos modelos de nogocio y formas de competir que están por venir. "Lo que ha ocurrido con poder contratar por Internet, que ha afectado a las agencias de viaje y lo que es Airbnb, es una broma comparado con lo que viene en los próximos 20 años y en lo que puede afectar al sector turístico. Lo va a cambiar de una manera enorme", alertó el titular del departamento de Energía y Turismo, que aporvechó la ocasión para animar a las empresas a que reflexionaran sobre qué papel quieren jugar en "estos cambios tecnológicos".

Y es que, para el Gobierno del que Nadal forma parte, las nuevas tecnologías, el Big Data y la innovación son los pilares básicos de la competitividad de nuestro país y del sector empresarial e industrial en un futuro marcado por la globalización y la digitalización de la economía.

Pero, apostar por el desarrollo de las nuevas tecnologías no es la única vía defendida por Nadal para impulsar la competitividad del turismo. El ministro del ramo aseguró que para que nuestra economía siga siendo creciendo a nivel internacional, las empresas y los políticos deben "cuidar la estructura de costes". Así, en un momento de recuperación económica, que coincide con un cambio en el discurso de la contención salarial de durante la crisis, Nadal alertó de los peligros de subir los costes laborales si no se tiene capacidad para ello. "Cuidado con lo que hacemos en el mundo laboral. Las alegrías no salen gratis si no nos las podemos permitir", sentenció. "No es verdad que si no cuidas los costes no pasa nada", reiteró.

Asimismo, el ministro alertó de la importancia de controlar los costes energéticos y las consecuencias de las decisiones políticas a la hora de fijar la nueva composición del mix energético. Nadal es un firme defensor de la energía nuclear porque es limpia en cuanto a emisiones de CO2 y es barata, lo que permite reducir la factura de la luz. Así, coincidiendo con la apuesta del Parlamento Europeo por incrementar el peso de las energías renovables en el Viejo Continente al 35% en los próximos cinco años, el ministro ha advertido de la importancia de "ser sensatos" y "no tomar decisiones basadas en ideologías" que puedan elevar los gastos energéticos lastrando la estructura de costes.

"Hay que ver cómo se pueden hacer las cosas y ser realistas. El Consejo Europeo dijo que el peso de las renovables tendría que llegar al 27% y el Parlamento ha votado que el 35%... a ver dónde acaba, pero debe imponerse la sensatez, sobre todo en decisiones cuyo efecto es a cinco años y los políticos de ahora solo piensan en llevarse el rédito", criticó.

"Estamos tratando de producir igual sin o emitiendo mucho menos CO2, lo cual no es fácil y requiere muchas transformaciones y mucha prudencia para ir adaptándose según cómo avance verdaderamente la tecnología", aseguró el ministro en el desayuno organizado por elEconomista en el marco de Fitur al que también asistió Borja Prado, presidente de Enesa; Ángeles Alarcó, presidenta de Paradores; Andrés Pan de Soraluce, presidente de OHL Desarrollo, o Teresa Solís, subsecretaria de Turismo de México.

Reformas y estabilidad

La contención de los costes financieros también es fundamental para garantizar la competitividad de la economía española y sus empresas por lo que ha pedido que se tenga cuidado con elevarlos "a través de la incertidumbre, la presión a la deuda pública y el déficit". A su vez, y en una clara alusión a comunidades autónomas como Baleares, Cataluña o Valencia, que aprobaron imponer o elevar tasas turísticas, de los riesgos de "poner alegremente impuestos" que "supongan una pérdida de la competitividad para las empresas" al gravar la actividad.

Nadal defendió durante su intervención que las reformas estructurales que llevó a cabo el Gobierno durante los primeros años de la crisis "han sido fundamentales para reducir costes, potenciar la competitividad y dar alas a las exportaciones sin tener que devaluar la moneda". Un punto en el que coincidió con su homólogo mexicano, Enrique de la Madrid, que relató la importancia de las reformas energética, tributaria, de educación y las telecomunicaciones que se habían llevado a cabo al inicio del sexenio de Enrique Peña Nieto.

El ministro mexicano destacó el proyecto del nuevo aeropuerto de México como uno de los más representativos de la legislatura y explicó que tras asumir el Gobierno el riesgo financiero lo lógico sería hacer más adelante una concesión o que pase a manos privadas.

El presidente de Aena, Jaime García Legaz, aprovechó el encuentro para mostrar el interés del gestor aeroportuario español por crecer en México, si bien puso sobre la mesa la restricción operativa que supone el sistema de división geográfica que hay implantado en el país.

Igualmente, Luis Gallego, presidente de Iberia, destacó el gran potencial de México a nivel turístico, siendo uno de los principales destinos de la aerolínea, que el pasado verano llegó a tener tres frecuencias diarias al país azteca. Por otro lado, la presidenta de Paradores, Ángeles Alarcó, destacó las buenas cifras de turistas entre ambos países, poniendo en valor que el visitante mexicano es el que mayor precio medio deja en España. Por su parte, Andrés Pan de Soraluce, presidente de OHL Desarrollo, destacó el gran potencial de las costas mexicanas, ya que solo el 3% está desarrollado.

