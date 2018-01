330 43

Economía/Laboral.- Tres de cada cuatro empresas contratará más empleados este año, según Hays

El 84% de las compañías subirá los sueldos en 2018

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

El 76% de las empresas contratará más trabajadores este año y el 84% de las compañías cree que ya ha superado el ciclo económico menos favorable y encarará 2018 con subidas salariales, según se desprende de 'La Guía del Mercado Laboral 2018'.

Estos datos, según Hays, ponen de relieve que la mejora del mercado laboral "es un hecho". En 2017, el 77% de las empresas ha aumentado su nivel de exportación, lo que se ha traducido en un aumento de personal en 6 de cada 10 casos. Además, el 80% pretende continuar con su plan de expansión internacional este año.

De cara a este año, Hays cree que el mercado laboral seguirá enfrentándose al desajuste que hay entre la oferta de profesionales y vacantes disponibles y la falta de profesionales cualificados, que continua siendo uno de los principales problemas para el 85% de las empresas.

Las compañías también temen que haya un incremento de la rotación voluntaria de plantilla. De hecho, un 53% considera que la fuga de talento en los próximos años será "inevitable". Los sectores más preocupados son los relacionados con la tecnología, Internet, ingeniería e industrial, que también coinciden con los que tienen más dificultades para contratar personal cualificado.

La falta de percepción de la calidad del empleo que tienen los españoles es otro reto al que habrá que hacer frente, según el estudio. En esta línea, el managing director en Hays España, Christopher Dottie, ha afirmado que la población activa cae en España de forma "alarmante" y se debe a que el talento emigra por falta de oportunidades.

Así, cree que las empresas podrían mejorar lo que ofrecen a los candidatos, porque lo que ofrecían hace 20 años era válido en el mercado laboral entonces, pero ya no lo es. "Las plantillas están interesadas cada vez más en cuestiones al margen del salario, no basta con pagar bien a tus trabajadores, hay que aportarles un valor añadido como empresa", ha añadido.

Los sectores industriales, de marketing y ventas, logístico, legal y el sector online y la ingeniería serán los que tiren del empleo cualificado este año. Por otro lado, Hays ha señalado que las tecnologías de la información tienen un gran potencial, pero unas perspectivas poco "halagüeñas" en el mercado español.

En este contexto, ha destacado el aumento de la demanda y una oferta de perfiles del sector IT que es "estable" y hace que los salarios no se incrementen, aunque las empresas todavía "no están dispuestas a pagar más".

Por último, ha afirmado que la economía digital no es una burbuja, sino "un cambio estructural profundo". Además, en 2018 se verá el auge de los perfiles de desarrollo y arquitectos de software, los de preventas y los relacionados con la ciberseguridad.

"Estamos pasando del mundo del producto al de la información, y a pesar de que esta realidad presenta un potencial elevadísimo de oportunidades laborales, las perspectivas en España vienen marcadas por la capacidad de adaptación y de sumarse al futuro, tanto de las instituciones públicas como del sector privado", ha subrayado.

