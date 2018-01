330 43

Economía.-Coca-Cola renueva sus envases apostando por el rojo y ofreciendo información más clara y visible al consumidor

Pondrá en el mercado alrededor de 3.200 millones de nuevos envases a lo largo de 2018

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

Coca-Cola ha elegido España como el primer país europeo para presentar con la renovada imagen de sus envases, que refuerza su apuesta por su icónico color rojo y que ofrece una información más clara y visible para el consumidor.

En concreto, esta renovación de los envases se enmarca dentro del enfoque estratégico de la compañía, que se inició en 2015 con la marca única que unificaba bajo una identidad común las diferentes variedades de bebidas.

De esta forma, la multinacional de bebidas refrescantes vuelve a renovar tres años después sus formatos con una nueva imagen en todos sus envases en la que el logo de Coca-Cola y su icónico color rojo predominan sobre el resto de elementos, y se da una mayor visibilidad a la información de producto de cada variedad.

Respecto al ofrecimiento de una información más detallada para el consumidor, principal objetivo de este nuevo cambio, los envases muestran información más clara y más visible, así como la reformulación e innovación en productos, además de poner a disposición del consumidor envases más pequeños, como es el caso de las latas de Coca-Cola mini de 250 mililitros.

De esta forma, a través de una banda de color distintiva en la parte superior de los envases, se presentan las variedades 'sabor original', 'sin cafeína', 'zero azúcar', 'zero azúcar zero cafeína', 'zero azúcar cherry', 'sabor light', 'sabor light sin cafeína' y 'sabor light limón', mientras que en la zona central muestran la información de producto de forma más visible.

APUESTA FIRME POR LA INNOVACION

La responsable de marketing de la marca Coca-Cola en España, Carolina Aransay, ha recordado que en la multinacional se trabaja "constantemente en la búsqueda de innovaciones que den respuesta a las necesidades de los consumidores". "En esta línea, como parte de nuestra estrategia de negocio, hemos innovado en el diseño de nuestros envases ofreciendo información sencilla y clara para que los consumidores puedan tomar decisiones informadas y responsables", ha indicado durante la presentación.

"Coca-Cola tiene 131 años de vida y es una marca que se ha mantenido joven y fresca, gracias a su adaptación a los cambios, una de las claves de su éxito. 2015 fue un año de inflexión con la estrategia única de marca, donde queríamos reforzar los elementos icónicos como el rojo, y el facilitar las opciones de elección del consumidor", ha recordado.

Aransay ha subrayado que con este cambio se busca "consolidar y reforzar los elementos icónicos como el rojo y la elección del consumidor". "Somos pioneros, ya que seremos el primer país de Europa y a nivel mundial con los nuevos envases. Esta renovación tiene vocación de permanencia en España", ha aseverado.

César Ruiz, senior brand manager de Coca-Cola Iberia, ha señalado que está previsto el lanzamiento a lo largo de este año de 3.200 millones de envases con la nueva imagen, que espera que estén al 100% en todos los lineales en febrero.

