Un IVA general del 15%, otro del 0% y tres reducidos: Bruselas propone la mayor reforma del sistema desde 1993

todo lo que sea liberar un poco el mercado siempre es bueno,



todo lo que sea bajar un poco los impuestos tambien.







me acuerdo cuando el gobierno aqui hace unos años no te cobraba el 21% de retenccion fiscal por dividendos cuando no superaban los 2.000 o 3.000 euros al año de retribucion.



en USA los accionistas minoritarios tienen reduccion muy altas de impuestos con ganancias inferiores a 40.000 dolares.



aqui en españa a partir de 50.000 euros, te consideran rico y tributas tus ganancias en bolsa con un 23% a hacienda.



y creo recordar que en USA para el mismo % de tributacion estan en los 150.000 dolares, tendria que mirarlo.



sin contar que alli las comisiones bancarias por custodia de valores es hasta casi 3 veces menos que aqui de media, pues es un pais propenso a invertir. y eso que segun estudio el 60% de los americanos prefieren comprar vivienda.