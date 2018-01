El periodo para calcular la pensión subirá de 25 a 30 años

Es lo que tiene arreglar un país moribundo. Puedes hacer muchos apaños, pero jamás lo vas a arreglar.



El problema de la Seguridad Social es doble. De un lugar no nacen niños. Tenemos una de las tasas de natalidad más bajas de mundo. Y no es cuestión de ayuditas, no. Durante toda la historia de la humanidad han existido mayores tasas de natalidad y la gente pasando hambre o viviendo 10 personas en un mismo dormitorio. Es una cuestión psicológica. Se ha estado adoctrinando a la población desde los años 80 a que tener niños, familia, religión, moral, esforzarse ... es cosa del pasado, cuando es una herramienta de superviviencia como propia especie. Y ahora ¿quién convence a las nuevas generaciones de que busquen a alguien para casarse y no un zorrón del 15 con el que echar un polvo? ¿Quién les dice que el matrimonio es algo consustancial al ser humano y que lo de arrejuntarse no es más que la perversión que tenían las élites antaño para tener prostitutas bajo el mismo techo? ¿Quién les dice que irse a vivir con tu pareja es de zorrones y que deben casarse, que eso no es algo del pasado, y que lo principal del matrimonio es tener hijos, no hacer viajecitos los fines de semana? ¿Quién convence ahora a las nuevas generaciones que trabajar duro no es esclavitud, ni humillarse, sino lo que se ha hecho toda la vida para sacar a flote tu familia. ¿Quién les convence que el ateísmo no es más que la ilusión que se han buscado las élites para poder satisfacer sus perversiones y crímenes pero que sin la religión es imposible que una sociedad sobreviva?



Y el segundo problema es la tasa de paro española, también una de las mayores del mundo. Tenemos un ejército de funcionarios dedicados a oprirmir y extorsionar a todo aquél que ahorra o que monta una empresa. Tenemos la legislación laboral más rígida y cara de toda la Unión Europea. ¿Quién le pone el cascabel al gato cuando desde los años 80 también llevamos viviendo un escarnio de todo aquél que ahorra y se esfuerza llamándolo capitalista, explotador, abusador, empresaurio, ...? ¿Cómo se va a crear empleo con una legislación que considera a cualquier empresario como un criminal y que castiga más los delitos fiscales que los asesinatos y las violaciones?



Se puede dar muchas vueltas. Pero no hay solución. Ni aumentar impuestos, ni bajar gasto, ni pensiones de capitalización (hay que vender los activos cuando alguien se jubila y ¿quién lo va a comprar con una pensión menguante y empobrecida gracias a los impuestos y a la que se impide trabajar al castigar a los empresarios y ahorradores?



¿Quién cambia la ideología entera de un país? Se han necesitado décadas para transformar a España que era uno de los países donde más se valoraba a la familia y el trabajo en la hija predilecta del socialismo y la masonería. ¿Creen que ahora por arte de magia se pueden revertir décadas de "educación" pública laica y masónica? Ese adoctrinamiento no se va a revertir así que sólo queda una solución, emigrar a un país que sea un enfermo terminal de socialismo, progresismo, ateísmo y masonería.