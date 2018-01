330 43

Economía/Empresas.- La Fiscalía archiva la investigación sobre FCC en Barcelona

El Ayuntamiento señala que se descarta la vía penal, pero mantiene la administrativa

BARCELONA, 17 (EUROPA PRESS)

La Fiscalía provincial de Barcelona ha archivado la investigación sobre presuntas irregularidades de Fomento de Construcciones y Contratas (FCC (FCC.MC ) en Barcelona, que el Ayuntamiento le trasladó tras constatar un fraude que estimó en 3,3 millones de euros en el contrato de limpieza y recogida de residuos.

Fuentes del Ayuntamiento han señalado a Europa Press que la Fiscalía ha concluido que los hechos no constituyen un delito, pero no descarta que pudieran existir irregularidades contractuales, por lo que "la vía penal no sigue, pero sí la administrativa", que inició el consistorio al constatar que se habían producido incumplimientos del contrato.

El Gobierno de Ada Colau impuso a FCC el pago de siete millones de euros por incumplimiento del contrato, con dos millones por resarcimiento por los servicios no prestados y cinco de sanción, la máxima prevista por la normativa.

La investigación del Ayuntamiento constató que de septiembre de 2013 a diciembre de 2015 la empresa certificó 6.130 servicios no prestados o prestados con un número inferior de personas en la mitad de la zona de servicios de la cual es adjudicataria, en los distritos de Gràcia y el Eixample.

En 2014 alteró al menos 30 de los 6.200 servicios anuales de recogida de residuos voluminosos con el objetivo de evitar la aplicación de un precio unitario por tonelada recogida más bajo, y, como consecuencia, puede que se llevaran residuos a plantas de tratamiento no adecuadas, según la investigación.

Concluyó que ese mismo año se mezcló el 0,5% de los contenedores recogidos en la zona --1.683 contenedores-- de envases con residuos de fracción restante o con residuos orgánicos con la intención de no superar los tramos por los que cobraría menos.

